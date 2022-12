Uljarević: Otkazivanje POSP-a najava izolacionističke politike

Podgorica, (MINA) – Otkazivanje sjednice Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) prva je najava izolacionističke politike prema svima koji nastave da se oglušavaju o preporuke Unije i saveznika, smatra izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Šef delegacije Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Vladimir Bilčik, rekao je da je sastanak POSP-a otkazan je zbog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku.

Uljarević je kazala da je odluka da POSP bude otkazan, prvi šamar koji je stigao parlamentarnoj većini iz Evropske unije (EU).

“I prva najava jedne izolacionističke politike prema svima koji se budu nastavili oglušavati o snažne preporuke EU, država članica, pa i nekih saveznika“, kazala je Uljarević agenciji MINA.

Ona je navela da je u ponedjeljak, pred glasanje o izmjenama Zakona o predsjedniku, jasnu poruku poslala i britanska ambasadorka Karen Medoks kao i zabrinutost američke ambasadorke.

„To je jako loše za ukupnu dinamiku, ali i za ono što je javni interes, ali nijesam sigurna koliko će to uticati na neke od naših poslanika, jer oni su bili odlučni i uz punu svijest šta rade, da iznesu tu odluku“, rekla je Uljarević.

Ona je istakla da će, ukoliko se nastavi sa insistiranjem da se Zakon o predsjedniku dalje primijeni, da ne bude povučen, posljedice koje slijede biti još ozbiljnije.

„Za očekivati je da države članice EU, ali i mnoge druge koje predstavljaju zapadni blok ne priznaju vladu koja će se formirati primjenom mehanizama koji su ugrađeni u taj zakon, a koji su neustavni“, rekla je Uljarević.

Uljarević je pojasnila da bi to Crnu Goru dovelo u iznimno tešku situaciju i ugrozilo proces pristupanja EU, koji je već u jednoj regresiji.

Ona je podsjetila da je 43. Vlada obećavala završna mjerila do kraja godine, a Crna Gora je sad, kako je kazala, i dalje od toga, u odnosu na vrijeme kada je Vlada Dritana Abazovića preuzela rukovođenje.

Kako je navela, to će dovesti u pitanje neke od relacija među državama NATO članicama.

„Mi rizikujemo da dođemo u stiuaciju da imamo vladu koja neće biti priznata ni od NATO članica, ni od država članica EU, SAD, ili nekih drugih“, rekla je Uljarević.

Uljarević je kazala da usvajanje Zakona uprkos preporukama šalje poruku da poslanici parlamentarne većine koja ga je izglasala nijesu našli drugi način da riješe situaciju u kojoj su se našli, već da kršeći Ustav pribjegavaju jednom rješenju koje je apsolutno neprihvatljivo za EU.

„A istovremeno su poslali i poruku EU da ne mare za mišljenja i stavove koji dolaze od te organizacije, što može imati ozbiljne posljedice, posebno imajući u vidu da smo u pocesu pristupanja EU i da bi trebalo da se usaglašavamo sa njenim vrednosim, pravnim okvirom“, kazala je Uljarević.

Ona smatra da nikog nije iznenadila odluka URA-e u vezi izmjena Zakona o predsjedniku.

Prema riječima Uljarević, više nema riječi da je URA privržena evropskim vrijednostima i standardima, kao i da je ta partija mnogo puta do sada pokazala, kada je u pitanju donošenje određenih odluka, da to nije njihov prioritet.

Ona je podsjetila da je potpredsjednica Vlade i ministarka za evropske poslove i potpredsjednica URA-e Jovana Marović, dala ostavke na sve funkcije upravo konstatujući da nema dovoljnu političku podršku za ono što su neophodne reforme.

„Imajući u vidu da je to partija iz koje dolazi premijer, jasno je da ona tu podršku nije imala ni u samoj partiji“, rekla je Uljarević.

Kako je ocijenila, URA se do sada legitimisala, nažalost, kao partija koja je pod potpunom kontrolom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i koja u Crnoj Gori predstavlja dio korpusa političkih subjekata koji njegovu politiku i političke ciljeve ostvaruju, bez obzira kako to može uticati na Crnu Goru.

Uljarević je ocijenila da se, kada je riječ o Demokratama, radi o potpuno drugim razlozima.

„Mislim da se radi o partiji koja nije pod kontrolom Vučića, ali koja se u ovom procesu nije na najbolji način svrstala. Ostaje da se vidi šta će biti i da li će Demokrate pokušati da budu dio rješenja izlaska iz ove situacije“, navela je Uljarević.

Ona je kazala da se, ako se bude ušlo u situaciju da se Vlada fomira, nezavisno ko u njoj bude personalno, rizikuje da država bude markirana kao neko ko je apsolutno skrenuo sa evropskog puta i puta zapadnih vrijednosti.

„Ostaje važno pitanje zašto je ova Vlada i parlamentarna većina koja je Zakon izglasala, odbijala da uđe u proces koji bi indukovao vanredne parlamentarne izbore i koji bi dao legitimitet onim akterima koji imaju snagu da formiraju Vladu“, rekla je Uljarević.

