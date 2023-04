Ukinut imunitet za pet poslanika

Podgorica, (MINA) – Skupština je danas ukinula imunitet poslanicima Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata koji su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

Imunitet je, glasovima 42 poslanika, ukinut poslanicima Predragu Boškoviću, Dragici Sekulić, Suzani Pribilović, Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću.

Sjednici Skupštine nijesu prisustvovali poslanici opozicije, a o ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.

Predsjednica parlamenta Danijela Đurović, rekla je da je na Kolegijumu dogovoreno da diskusije neće biti zbog bojkota parlamenta od opozicionih poslanika.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) zatražilo je ukidanje imuniteta za pet poslanika radi pokretanja postupka zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

Administrativni odbor je prethodno jednoglasno podržao zahtjev SDT-a.

