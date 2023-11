UK nastavlja da podržava reformske procese odbrambenog sistema Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja da podržava reformske procese odbrambenog sistema Crne Gore, saopšteno je na sastanku ministra odbrane Dragana Krapovića i britanske ambasadorke u Crnoj Gori Don Meken.

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, istakao da sastanak sa Meken predstavlja pokazatelj strateškog savezništva dvije države i nastavak kontinuirane saradnje, kao i međusobnog uvažavanja Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

On je kazao da veoma cijeni dugogodišnju podršku koju Ujedinjeno Kraljevstvo pruža u pogledu sprovođenja reformskih procesa u odbrambenom sistemu Crne Gore.

To je, kako je naveo Krapović, podrška u vidu prenošenja iskustava britanske strane u svim segmentima koja su od značaja za dostizanje neophodnih standarda u domenu odbrane.

“Posebno je istakao značaj dugogodišnjeg školovanja i usavršavanja crnogorskog kadra na prestižnim vojnim i odbrambenim institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Krapović upoznao Meken sa planiranim prioritetima u domenu odbrane za vrijeme njegovog mandata.

“On je naglasio da će Crna Gora nastaviti usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, kao i da će ostati posvećeni članstvu u NATO i ispunjavanju prioriteta iz NATO agende”, naveli su iz Ministarstva odbrane.

Krapović je kazao da očekuje da će biti nastavljeni nastaviti intenzivni bilateralni odnosi, ističući da će se tokom svog mandata zalagati za intenziviranje aktivnosti na polju odbrambene i vojne saradnje.

Meken je rekla da je zadovoljna postignutim nivoom odbrambene saradnje dvije države i ukazala na spremnost za podršku odbrambenom sistemu Crne Gore.

“Izrazila je takođe i zadovoljstvo u pogledu posvećenosti i doprinosa Crne Gore kolektivnom sistemu bezbjednosti i istakla da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti da podržava Crnu Goru u oblastima od značaja za unaprjeđenje odbrambenog sistema”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je imenovanje izaslanika odbrane Ujedinjenog Kraljevstva na rezidentnoj osnovi, u Podgorici, predstavlja snažnu poruku posvećenosti Ujedinjenog Kraljevstva saradnji sa Crnom Gorom, koja će samim biti intenzivirana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS