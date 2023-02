Ujedinjena Crna Gora predala kandidaturu Danilovića

Podgorica, (MINA) – Mladi Ujedinjene Crne Gore predali su danas Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predlog kandidature lidera te stranke Gorana Danilovića za predsjedničke izbore.

Član Glavnog odbora Ujedinjene Milivoje Brković kazao je da imaju svu moguću dokumentaciju i više nego dovoljno potpisa da bi kandidatura bila prihvaćena, prenosi portal RTCG.

Danilović se ranije zahvalio građanima koji su ga svojim potpisom podržali.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a do sada je potvrđena samo kandidatura jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića.

Kandidaturu je najavila i poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković, kao i lider Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić.

