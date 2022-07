U procesu pristupanja EU posebnu ulogu imaju lokalne samouprave

Podgorica, (MINA) – U procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) lokalne samouprave imaju posebnu ulogu, a pogotovo glavni gradovi država kandidata, kazao je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović i čestitao otvaranje pregovora Albanije sa EU.

Bogdanović je, kako je saopšteno iz DPS-a, to kazao na sastanku sa gradonačelnikom Tirane i potpredsjednikom Socijalističke partije Albanije Erionom Veliajem.

Navodi se da je sastanak održan u sklopu zvanične posjete delegacije DPS-a Socijalističkoj partiji Albanije u Tirani, u okviru čega su dogovoreni sastanci sa zvaničnicima i predstavnicima te stranke.

“Tokom sastanka sa Veliajem Bogdanović je čestitao na današnjem otvaranju pregovora o pristupanju Albanije sa EU, i istakao da u tom procesu posebnu ulogu imaju lokalne samouprave, pogotovo glavni gradovi država kandidata imajući u vidu da su oni lokomotiva društvenog razvoja”, kaže se u saopštenju.

Bogdanović je pozdravio uspješne projekte koji su prepoznatljivo transformisali Tiranu i izrazio spremnost da se i linijom partijskih aktivnosti intenzivira saradnja lokalnih organizacija dvije partije u dva glavna grada.

Iz DPS-a su istakli da je sastanak bio prilika da se razmijene stavovi i o aktuelnim temama u dvije države i ulogama dvije partije u društveno-političkim procesima.

“Veliaj je pozdravio uspjehe DPS-a i zahvalio na spremnosti da se razmjenom iskustava i saradnjom sa sestrinskim DPS-om radi na ubrzanom ispunjavanju obaveza u integracionim procesima, kako bi zajednički evropski cilj postao realan u što skorijoj budućnosti”, navodi se u saopštenju.

U delegaciji DPS-a su i predsjednica Alijanse žena te stranke Drita Llolla i načelnica za međunarodnu saradnju Svetlana Vuković.

