Timonije: Crna Gora na čelu trke ka EU, ima još prepreka

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je i dalje na čelu trke prema Evropskoj uniji (EU), ali ima još prepreka koje je neophodno preći, rekao je francuski ambasador u Podgorici Kristijan Timonije.

On je u emisiji Fokus na Televiziji Crne Gore rekao da je zadovoljan onim što vidi kad su u pitanju evropske integracije Crne Gore koja je, kako je kazao, “svojim duhom uveliko u evropskoj zajednici”.

Kako je naveo, reakcija Crnogoraca u odnosu na ono što se dešava u Ukrajini, a što nije lako, pokazalo je pravu solidarnost, ne samo vlade već i stanovništva sa Ukrajincima koji su žrtve agresije.

“To me učvrstilo u vjeri da je Crna Gora 100 posto usklađena sa politikom EU, i da se u njoj dijele evropske vrijednosti. To izaziva poštovanje”, rekao je Timonije, prenosi portal RTCG.

On je kazao da osjeća “da su nam Crnogorci bliski u borbi za EU vrijednosti”.

“Ima još preprepka koje treba preći, stvari su dobro krenule, Crna Gora je i dalje na čelu trke ka EU, iako ostali ne trče baš brzo. Crna Gora treba da ubrza. Ovo je istorijski trenutak, nama trebaju dobre vijesti iz ovog regiona”, rekao je Timonije.

Prema njegovim riječima, potrebno je da stvari idu brže, da se timovi formiraju.

“Osjećamo da su Crnogorci spremni, i da bi više od 80 posto Crnogoraca glasalo za EU. Potrebno je da partije budu uključene. Postoje interesi naravno, to je sasvim normalno, očekujemo narednih dva tri mjeseca opipljive dokaze”, kazao je Timonije.

On smatra da je potrebno popuniti pravosudne strukture, nastaviti dinamiku i da ono što je najavila manjinska vlada ne bude samo marketing.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS