Svi akteri da doprinesu ispunjavanju uslova za održavanje popisa

Podgorica, (MINA) – Za ispunjavanje uslova za sprovođenje popisa nedostaje još nekoliko dana, kazali su vijeća i savjeta manje brojnih naroda i apelovali na Vladu, Monstat i sve aktere da doprinesu ispunjavanju uslova predviđenih Zakonom i Sporazumom.

To se navodi u zajedničkom saopštenju predsjednika Bošnjačkog vijeća Suljo Mustafić, Nacionalnog savjeta Albanaca Faik Nika, Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković, Savjeta Muslimana Sabrija Vulić, Romskog savjeta Mensur Šaljaj i Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović.

Oni su naveli da vijeća i savjeti manje brojnih naroda u potpunosti podržavaju namjeru i trud premijera Milojka Spajića i njegovog kabineta da se u Crnoj Gori održi popis koji će biti izraz pune zrelosti i jedinstva, a ne bilo kakve nove polarizacije.

“Uslovi za popis su bili razlog zbog kojega su upravo vijeća manjebrojnih naroda pokrenuli javni dijalog i od prethodne Vlade tražili odgađanje popisa, da bi se obezbijedili adekvatni uslovi za važan statistički proces”, navodi se u saopštenju.

Iz vijeća i savjeta su kazali da su, uz maksimalno odgovoran i konstruktivan pristup tokom otvaranja širokog dijaloga, sve do potpisivanja sporazuma sa Spajićem o uslovima pod kojima je moguć kredibilan i legitiman popis u Crnoj Gori, učinili da svi mogu biti u sličnoj mjeri zadovoljni i nezadovoljni.

“Ozbiljnim pristupom, dobrim namjerama i činjenjem, u kratkom roku ostvarena je većina uslova za kredibilan popis, značajno su splasnule tenzije, povećano je povjerenje u cijeli proces, odabrani su popisivači i opštinske komisije na paritnoj osnovi”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da nedostaje samo još nekoliko dana da se kompletiraju kontrolna tijela-komisije i uradi programski osnov za kreiranje softvera za provjeru podataka.

“Stoga apelujemo da Vladu, Monstat i sve aktere da u narednih nekoliko dana strpljivo doprinesu da se ispune svi uslovi predviđeni Zakonom i Sporazumom, pa da svi zajedno pozovemo građane da se izjasne i daju podatke za opšteprihvaćnen Popis. Važnije je saglasje od datuma početka popisa”, naveli su iz vijeća i savjeta.

Oni su dodali da je to u duhu svih pregovora i svestrano dobre namjere, a najviše u korist budućeg razvoja naše građanske i multietničke Crne Gore.

