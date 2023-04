Svako nasilje mora biti najoštrije sankcionisano

Podgorica, (MINA) – Bar je prepoznat kao dobar domaćin, grad multikulturalnosti, multikonfesionalnosti i etničkog sklada, a izolovani incident u kojem su povrijeđena dvojica mladih sportista iz Sarajeva za svaku je osudu i najoštriju kaznu, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz barskog odbora DPS-a su istakli da ne mogu da ostanu nijemi na neprijatnost koju su članovi Atletskog kluba (AK) Sarajevo doživjeli od društveno neodgovornih i bahatih pojedinaca.

“Naš grad je prepoznat kao dobar domaćin, grad multikulturalnosti, multikonfesionalnosti i etničkog sklada u koji su svi uvijek dobro došli. Izolovani incident u kojem su povrijeđena dvojica mladih sportista AK Sarajevo je za svaku osudu i najoštiju kaznu”, poručili su iz DPS-a.

Iz te stranke su kazali da od nadležnih institucija očekuju brzu reakciju i da počinioci tog krivičnog djela budu sankcionisani u skladu sa zakonom.

“Povrijeđenim mladićima i porodicama dugujemo izvinjenje, uz želju i nadu za brzo ozdravljenje i oporavak i dalji uspješan nastavak sportske karijere”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da se nadaju da će članovi AK Sarajevo uskoro biti ponovo gosti Bara.

Oni su dodali da su uvjereni da će crnogorsko društvo uložiti maksimalne napore da im vrijeme provedeno u Baru ostane u lijepom sjećanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS