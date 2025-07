Znanje i resurse iseljenika integrisati u razvojne tokove države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori otvara prostor za kreiranje mehanizama kroz koje će se znanje, iskustvo i resursi crnogorskih iseljenika integrisati u razvojne tokove države, ocijenio je ministar dijaspore, Mirsad Azemović.

On je na sastanku sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterinom Paniklovom rekao da crnogorska dijaspora posjeduje ogroman ekonomski, stručni i socijalni potencijal.

Sastanak je protekao u duhu otvorenog dijaloga, uz obostrano izraženu spremnost za intenziviranje saradnje na strateškim poljima od zajedničkog interesa.

Azemović se zahvalio UNDP-u na kontinuiranoj podršci razvojnim prioritetima Crne Gore, ističući značaj partnerstva u oblastima održivog razvoja, digitalne transformacije i jačanja institucionalnih kapaciteta. Poseban akcenat stavljen je na potencijalnu saradnju u domenu angažovanja dijaspore kao ključnog razvojnog resursa.

Paniklova je navela da UNDP prepoznaje dijasporu kao važnog aktera u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, te da kroz zajedničke projekte i inicijative želi podržati njihovo snažnije povezivanje s matičnom državom.

Ona je naglasila važnost izgradnje inkluzivnih politika i programa koji jačaju povjerenje i dugoročno partnerstvo između države i dijaspore.

„Vjerujem da saradnja u cilju ekonomskog i društvenog razvoja zemlje, kao i partnerstvo sa naučnom dijasporom, predstavlja značajan potencijal, posebno za zajednice i oblasti kojima su potrebna dodatna ulaganja“, rekla je Paniklova.

Sagovornici su se saglasili da se u narednom periodu pristupi konkretnom definisanju projektnih aktivnosti koje će doprinijeti boljem mapiranju resursa dijaspore, jačanju institucionalne infrastrukture i kreiranju platformi za održivu i sistemsku saradnju.

