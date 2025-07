Ostvarenje sna mnogih generacija crnogorskih sportista

Podgorica, (MINA) – Prijem Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) u Međunarodni olimpijski komitet (MOK) označio je ostvarenje sna mnogih generacija koje su sanjale da crnogorski sport stane pod svoja krila i krene svojim putem, samostalno, ponosno, odlučno, kazao je predsjendik Dušan Simonović.

Crna Gora je, 7. jula 2007. godine u Gvatemali i zvanično upisana na sportsku mapu svijeta.

Simonović je, povodom 18. godina od zvaničnog prijema u MOK, kazao da su od tada do danas, ispisali stranice koje zavrjeđuju poštovanje.

“Naši sportisti su nastupali u svim izdanjima Olimpijskih igara, osvajali medalje na Mediteranskim i Igrama malih zemalja Evrope (IMZE), evropskim i svjetskim prvenstvima, a Crna Gora je 2019. bila domaćin IMZE, najvećeg multisportskog događaja ikada organizovanog u našoj zemlji”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je to bio trenutak kada su pokazali da Crna Gora ne samo da može ispuniti očekivanja, već ih i nadmašiti, uz vrhunsku organizaciju, srdačnost i dostojanstvo.

“Samo godinu kasnije od prijema, na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008, naši sportisti su prvi put u istoriji nastupili pod crnogorskom zastavom. Na olimpijskom stadionu pojavio se mali, ali ponosan tim, simbol jedne mlade države i velikih snova koje su njeni građani godinama sanjali”, rekao je Simonović.

Prema njegovim riječima, već 2012. u Londonu, Crna Gora je osvojila svoju prvu olimpijsku medalju.

“Srebrna generacija rukometašica, ne samo da su postale šampion u očima nacije, već su otvorile vrata uvjerenju da naš sport ima kapacitet da se takmiči sa najvećima, i da snovi postaju dostižni kada ih prate rad, posvećenost i zajedništvo”, rekao je Simonović.

On je naglasio da put od priznanja do stabilnosti nije bio jednostavan.

“Tokom 18 godina, suočavali smo se sa brojnim izazovima, od globalnih, poput ekonomske krize i pandemije, do domaćih, koji su se ticali razvoja infrastrukture, institucionalnog jačanja i stvaranja povjerenja u sistem”, rekao je Simonović.

Govoreći o minulom periodu, on je naglasio da je COK podršku države, saveza, trenera, sportista i partnera, svaki od tih izazova dočekao spremno, odgovorno, transparentno i u interesu crnogorskog sporta.

“Iza svakog postignuća ne stoje sistemi po inerciji, već ljudi i to oni koji dosljedno biraju da rade u interesu sporta, a ne u korist sopstvenih ambicija”, rekao je Simonović.

On je istakao da snagu COK nije činila ni veličina budžeta ni brojnost osoblja, već posvećenost malog tima ljudi koji su radili tiho, stručno i odgovorno, s vidljivima rezultatima.

“Jedan od ključnih faktora našeg opstanka i razvoja jeste i sposobnost da biramo prave partnere, one koji ne doživljavaju sport kao prolaznu priliku za samopromociju, niti kao sredstvo u funkciji jedne kampanje, već kao vrijednost koju treba njegovati, podržavati i razvijati. Sa takvima smo gradili povjerenje. I to povjerenje traje”, rekao je Simonović.

Simonović je kazao da na protekli period gledamo sa ponosom, ali i sa jasnom vizijom za budućnost.

“Olimpijski pokret u Crnoj Gori ne prestaje da raste, a ulaganje u mlade sportiste, osnaživanje sportistkinja, edukacija trenera i zaštita svih u sportu postaju stubovi na kojima gradimo budućnost. Ne postoji uspjeh bez sistema, a ne postoji sistem bez ljudi. Zato su naši sportisti, naši treneri, naši medicinski timovi, volonteri, administracija i svi koji čine naš sportski mozaik naši najvažniji resursi”, rekao je Simonović.

On je kazao da osjeća ponos zbog puta koji su prošli, ali i odgovornost za ono što dolazi.

“I zato ne slavimo samo datum, već i vrijednosti koje smo sačuvali. Slavimo principe koji nas vode: da sport pripada sportistima. Da institucije postoje zbog njih, a ne zbog vlastitih biografija. Da se poštovanje ne traži, već zaslužuje.

Budućnost crnogorskog sporta je u generacijama koje dolaze”, rekao je Simonović.

On je naglasio da će se u godinama koje dolaze, voditi istim vrijednostima koje su ih dovele ovdje: rad, čestitost, solidarnost i vjera da Crna Gora može i mora biti prepoznata po sportskom duhu i ljudima koji ga oličavaju.

