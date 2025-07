Formirana Radna grupa za izradu Predloga zakona o održivom razvoju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) formiralo je Radnu grupu za izradu Predloga zakona o održivom razvoju, čime je, kako su kazali, započet proces izrade sveobuhvatnog zakonodavnog okvira koji će objediniti ekonomske, ekološke i društvene aspekte razvoja Crne Gore.

Iz MERS-a su rekli da izrada tog zakona predstavlja važan korak ka implementaciji ciljeva održivog razvoja (SDGs) i usklađivanju nacionalnih politika sa međunarodnim obavezama koje je Crna Gora preuzela, uključujući Agendu Ujedinjenih nacija 2030, Parisku konvenciju o klimatskim promjenama, Evropski zeleni dogovor i Zelenu agendu za Zapadni Balkan.

Zakon o održivom razvoju omogućiće institucionalizaciju principa održivosti u pravni sistem Crne Gore, uspostavljanje efikasnih mehanizama koordinacije među institucijama.

Dodaje se da će zakon omogućiti i podršku razvoju zelene ekonomije i društvene odgovornosti i promociju obrazovanja za održivi razvoj i unapređenje radnih i socijalnih prava.

“Poseban značaj ovog zakona ogleda se u njegovom doprinosu borbi protiv siromaštva i nezaposlenosti, podsticanju socijalne inkluzije, ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava, čime se stvaraju uslovi za dugoročno održiv i ravnomjeran razvoj društva”, rekli su iz MERS-a.

Oni su naveli da Radna grupa okuplja predstavnike relevantnih institucija, stručnjake iz oblasti održivog razvoja, akademske zajednice, nevladinog sektora, kako bi se obezbijedila široka uključenost i međusektorski pristup u izradi zakona.

“Ministarstvo poziva sve zainteresovane strane da aktivno doprinesu ovom važnom procesu, jer je održivi razvoj zajednička odgovornost i investicija u budućnost Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

