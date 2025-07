MPCFL startuje 3. avgusta, Budućnost na startu protiv Jezera

Podgorica, (MINA) – Takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL) počeće 3. avgusta, a Budućnost će u odbranu titule krenuti gostovanjem Jezeru, saopštila je Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore.

U ostalim mečevima prvog kola sastaće Sutjeska i Mornar, Petrovac i Bokelj, Arsenal i Jedinstvo odnosno Dečić i OFK Mladost.

Najveći crnogorski derbi, duel Budućnosti i Sutjeske, biće odigran već u drugom kolu 10. avgusta na stadionu pod Goricom.

U četvrtom kolu branilac trofeja ugostiće Dečić (24. avgust).

Na startu druge lige, 16. avgusta, sastaće se: Igalo – Kom, Podgorica – Lovćen, Iskra – Berane, Grbalj – Rudar i Otrant-Olimpik – Internacional.

