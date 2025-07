Uljarević: Obrazovni sistem da osnaži mlade da odbace narative mržnje

Podgorica, (MINA) – Mladi u Crnoj Gori i regionu odrastaju u društvima opterećenim neriješenim sukobima i etničkim podjelama, kazala je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević, navodeći da bi obrazovni sistemi morali da ih osnaže da prepoznaju, kritički analiziraju i odbace narative mržnje.

Uljarević je, kako su naveli iz CGO-a na mreži X, to rekla na međunarodnoj konferenciji “Suočavanje sa prošlošću: Srebrenica 1995 – 2025”, koja se održava u Gradskoj vijećnici u Sarajevu.

“Mladi u Crnoj Gori i regionu odrastaju u društvima opterećenim neriješenim sukobima i etničkim podjelama. Obrazovni sistemi bi morali da ih osnaže da prepoznaju, kritički analiziraju i odbace narative mržnje, umjesto da ih preuzimaju kao datost“, rekla je Uljarević.

Kako je kazala, to je naglašeno važno u periodu kada su ponovo na sceni politike i ideologije koje su inspirisale ili vodile ratnim zločinima u regionu.

Uljarević je podsjetila da, prema istraživanju CGO-a, 83 odsto građana Crne Gore vjeruje da zna što se desilo u Srebrenici, a od tog broja 65 odsto njih navodi da se radi o genocidu.

Ona je istakla i važnost programa nevladinih organizacija za mlade, jer obrazovni sistem ne jača kritičko mišljenje niti adekvatno obrađuje teme novije prošlosti, što je, kako je kazala, posljedica političkog opredjeljenja da se činjenice relativizuju ili negiraju.

„Mir u regionu nećemo graditi zaboravom i prećutkivanjem, već hrabrošću da mladima prenesemo istinu i osnažimo ih da biraju dijalog umjesto mržnje“, zaključila je Uljarević.

