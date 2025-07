Umjetnost i sport podstiču inkluziju i međusobno razumijevanje

Podgorica, (MINA) – Umjetnost i sport prevazilaze jezičke i kulturne barijere, podstiču inkluziju i stvaraju prostor za dijalog i međusobno razumijevanje, poručeno je sa izložbe na kojoj su predstavljene fotografije mladih talenata sa Zapadnog Balkana.

Izložba Priprema. Pozor. Naša Evropa predstavlja završnicu regionalnog foto konkursa na koji je pristiglo skoro 200 prijava, a pokrenut je u okviru istoimene kampanje koju provodi WeBalkans, inicijativa Generalnog direktorata za proširenje i Istočno susjedstvo (DG ENEST).

Predstavnik za medije i odnose s javnošću Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Paolo Londero, koji je zvanično otvorio izložbu, rekao je da je cilj ove inicijative da uključi mlade sa Zapadnog Balkana i pruži im priliku da se povežu, izraze i aktivno oblikuju svoju budućnost.

„Evropska unija (EU) pridaje veliki značaj mladima, kao nosiocima pozitivnih promjena u regionu. Mladi su ključni partneri u procesu proširenja i imaju presudnu ulogu u oblikovanju demokratske, društvene i ekonomske budućnosti regiona“, istakao je Londero.

Proširenje, kako je poručio, nije samo političko i institucionalno putovanje, već proces izgradnje veza povjerenja i zajedničnih vrijednosti među društvima.

„U tom kontekstu, sport i umjetnost prevazilaze jezičke i kulturne barijere, podstiču inkluziju i stvaraju prostor za dijalog i međusobno razumijevanje“, dodao je Londero.

EU, kako je naveo, ostaje posvećena podršci angažmanu mladih i kulturnoj razmjeni, kao sastavnim djelovima procesa poširenja, promovišući mir, stabilnost i prosperitet širom Zapadnog Balkana.

Londero je istakao da radovi autora predstavljaju inspirativan primjer pozitivne uloge koju kultura i sport imaju u budućnosti Evrope.

Predstavnik mreže Mladih evropskih ambasadora, Anton Gjolaj, kazao je da je dio te mreže jer vjeruje u snagu mladih da mijenjaju društvo na bolje i jer želi da bude dio zajednice koja povezuje mlade iz cijele Evrope i sa Zapadnog Balkana.

Gjolaj, koji se bavi triatlonom, poručio je da za njega sport nije samo fizička aktivnost, već način života koji ga uči disciplini, istrajnosti i timskom radom.

On je dodao da, kroz društvene mreže i lične kontakte, promoviše zdrav način života, kao i pozitivne vrijednosti koje sport donosi.

„Smatram da sport može biti snažan alat za povezivanje ljudi i širanje evropskih vrijednosti, poput zajedništva, poštovanja i inkluzije“, istakao je Gjolaj.

Kao ambasador, kako je naveo, želi da pokaže da mladi sa Zapadnog Balkana mogu biti lideri i nosioci promjena.

„Zato mi je posebno drago što se upravo kroz ovu izložbu povezuju sport i vrijednosti koji svakodnevno živim – disciplina, zajedništvo, poštovanje i istrajnost. Ovakve inicijative su važne, jer nam pokazuju da sport nije samo takmičenje, već prostor za dijalog, razumijevanje i pozitivne društvene promjene“, naglasio je Gjolaj.

Koordinatorka Mreže mladih evropskih ambasadora, Stanislava Marojević, kazala je da su imali različite kampanje, ali da im je ova posebno prirasla srcu, iz više razloga.

Prvi razlog, kako je istakla, jeste taj što su mladima dali priliku da se izraze i kreativnost pokažu kroz svakodnevne aktivnosti u kojima učestvuju, ili kroz neke sportske aktivnosti koje su im važne.

„Sa druge strane, ono šta nam je bilo važno jeste da se vidimo i umrežimo unutar regije“, navela je Marojević, dodajući da je ovo druga od ukupno sedam izložbi.

Ona je kazala da se na foto konkurs prijavilo više od 180 osoba i da je profesionalni žiri, kojeg su činili fotografi, novinari i ljudi iz sporta i umjetnosti, izabrao po tri pobjednika iz svake od šest država Zapadnog Balkana.

„Slijedi glasanje za najbolja tri rada i nakon toga će pobjednici imati priliku da prisustvuju velikoj izložbi u jednoj od zemalja Evropske unije. Na nama je da se predstavimo najbolje što možemo i da pokažemo naše talente i postignuća“, istakla je Marojević.

Mladi sportista Stefan Vidović, crnogorski reprezentativac u vaterpolu, govorio je o snazi sporta da prevaziđe granice i poveže mlade ljude.

On smatra da je ovaj foto konkurs sjajan primjer povezivanja mladih ljudi i da svi treba da doprinesu da sličnih inicijativa bude što više.

Učenica četvrtog razreda Gimnazije Niko Rolović iz Bara i autorka jedne od tri nagrađene fotografije iz Crne Gore, Anja Milić, istakla je da joj je velika čast što je dio inicijative koja promoviše sport i umjetnost.

„Što se tiče same fotografije, inspiracije nema. To je spontanost, moment, nešto što se desilo u trenutku“, navela je Milić, dodajući da je njena fotografija nastala tokom humanitarnog turnira Srcem do koša, koji je organizovala Gimnazija „Niko Rolović“.

Suština fotografije, prema njenim riječima, jeste da širi priču i da se ta priča daleko čuje.

Autor jedne od tri nagrađene fotografije iz Crne Gore, Igor Kolašinac, kazao je da je njegova fotografija, koja prikazuje grupu mladića koji igraju basket na starom terenu na otvorenom, nastala na Cetinju.

On je rekao da je odabrao da to bude crno-bijela fotografija i da ne bude boja, koje bi, kako je naveo, skretale pažnju sa suštine slike.

