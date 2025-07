Procesuiran bivši urbanistički inspektor zbog utaje poreza i falsifikovanja isprava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije danas su, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu i procesuirali R.D. (36) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprava.

“Sumnja se da je R.D. prilikom carinjenja putničkog motornog vozila marke Audi model A6, sačinio i dostavio službenicima Uprave carina, u cilju izbjegavanja plaćanja poreza i sticanja protivpravne imovinske koristi, lažnu fakturu na iznos od 18 hiljada EUR, iako je stvarna kupoprodajna cijena vozila iznosila 25,96 hiljada EUR i na taj način umanjio osnovicu za njegovo carinjenje, čime je oštetilo budžet Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Te aktivnosti su, kako se precizira, otkrivene tokom sprovođenja finansijske istrage u odnosu na R.D. kojeg su više puta procesuirali službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga i to 27. septembra prošle godine.

“On je tada, po nalogu višeg državnog tužioca, lišen slobode i uz krivičnu prijavu istom sproveden, zbog sumnje da je kao koordinator urbanističko-građevinske inspekcije za Južnu regiju za Opštine Bar, Budva i Ulcinj, počinio više koruptivnih krivičnih djela, te je i procesuiran za krivična djela primanje mita u produženom trajanju”, rekli su iz Uprave policije.

Takođe, osumnjičeni R.D. je procesuiran i 25. novembra prošle godine, u saradnji sa višim državnim tužiocem u Podgorici za druge odvojene slučajeve krivičnog djela primanje mita u produženom trajanju.

“Podsjećanja radi, prilikom realizacije predmeta kodnog naziva Greed, u okviru kojeg je po naredbi Višeg suda u Podgorici izvršen pretres objekata koje koristi R.D, pretresom porodične kuće u Podgorici pronađen i oduzet novac u iznosu od preko 50 hiljada EUR, za koji je tokom sprovedene finansijske istrage takođe po naredbi Višeg suda u Podgorici, utvrđeno da je novac stečen kriminalnom djelatnošću”, navodi se u saopštenju.

Sprovedenom finansijskom istragom utvrđeno je da je i putničko motorno vozilo marke Audi model A6, vlasništvo R.D, stečeno kriminalnom djelatnošću, zbog čega je oduzeto od službenika Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, dok je sprovedenom finansijskom istragom u odnosu na to lice, utvrđeno da je kao koordinator urbanističko-građevinske inspekcije za Južnu regiju za Opštine Bar, Budva i Ulcinj, kriminalnom aktivnošću stekao protivpravnu korist u iznosu većem od 80 hiljada EUR.

“Tokom realizacije predmeta kodnog naziva Greed, pored ove, podnesene još tri krivične prijave kojima je procesuirano 19 građana za šest krivičnih djela primanje mita u produženom trajanju, 12 krivičnih djela davanje mita, 11 krivičnih djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje i krivično djelo prevara u saizvršilaštvu”, rekli su iz Uprave policije.

Službenici Uprave policije, kako se zaključuje, nastavljaju neselektivno, nesmanjenim intenzitetom borbu protiv kriminala sa primarnim fokusom na visokorangirane prijetnje, teški i organizovani kriminal i korupciju u privatnom i javnom sektoru, borbu protiv ekološkog kriminala, kao i sveobuhvatne provjere i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

