Sva dešavanja na evropskom tlu moraju biti odgovornost Evrope

Podgorica, (MINA) – Sve što se dešava na evropskom tlu mora biti odgovornost Evrope, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Đukanović, na poziv predsjednika Evropskog savjeta Šarl Mišela i premijera Češke, predsjedavajuće Savjetu Evropske unije (EU) Petra Fiale, učestvuje na inauguralnom sastanku Evropske političke zajednice u Pragu.

“Otvoreno s evropskim liderima kako očuvati i osnažiti jedinstvo u vremenu najvećih izazova i prijetnji miru i stabilnosti starog kontinenta. Sve što se dešava na evropskom tlu, mora biti odgovornost Evrope”, poručio je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

