Što prije zakazati konstitutivne sjednice radnih grupa

Podgorica, (MINA) – Građanska alijansa (GA) pozvala je nadležne u Ministarstvu evropskih poslova i šefove radnih grupa za pregovore sa Evropskom unijom (EU) da što prije zakažu konstitutivne sjednice tih tijela i da nastave rad u punom kapacitetu.

Programski direktor GA Milan Radović podsjetio je da je odlukom Vlade od 3. avgusta uspostavljena struktura za pregovore o pristupanju Crne Gore EU i da je tom prilikom donijeta odluka kojom je izmjenjen sastav radnih grupa za poglavlja 23 i 24.

“GA ima predstavnike u pregovaračkim grupama i na osnovu njihovog iskustva članovi pomenutih radnih grupa duže od mjesec još uvijek nijesu dobili čak ni poziv na konstitutivnu sjednicu kako bi se i formalno započelo sa radom u ovim tijelima”, kazao je Radović agenciji MINA.

Radović je naveo da je, imajući u vidu najave iz Vlade o posvećenosti EU integracijama i inteziviranju rada na svim nivoima, nedopustivo da do sada nije održana ni konstituvna sjednica radnih grupa za poglavlja 23 i 24 koja su i ključna na evropskom putu.

“Svjesni situacije u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi, neophodno je konačno krenuti sa mrtve tačke u ovom procesu koji je od izuzetnog značaja za državu Crnu Goru i njene građane”, rekao je Radović.

Kako je naveo, mnogo je oblasti u tim poglavljima za koje smatraju da trebaju biti unaprijeđene i da se rad u radnim grupama mora intezivirati kako bi se doprinijelo rješavanju problema.

“Crna Gora mora uspostaviti vladavinu prava i funkcionalnih institucija, a to se može samo postići kroz intezivan rad na realizaciji obaveza koje se pred nama nalaze”, dodao je Radović.

