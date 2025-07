Djelovanje vlasti u kontinuitetu ugrožava državne interese

Podgorica, (MINA) – Djelovanje aktuelne vlasti u kontinuitetu ugrožava državne interese, što se ogleda u pokušajima istorijskog revizionizma i konstantne kriminalizacije ideje nezavisnosti, ocijenjeno je na sjednici Predsjedništva Demkratske partija socijalista (DPS).

Na današnjoj sjednici Predsjedništva DPS-a izabran je novi sastav Izvršnog odbora te stranke.

Kako su saopštili iz DPS-a, na predlog političkog direktora stranke Mihaila Anđušića, za članove novog Izvršnog odbora imenovani su Andrija Radman, Miroslav Popović, Lazar Mijanović, Andrija Čađenović, Nataša Pešić, Marko Bulatović, Nikola Divanović, Adel Damjanović, Stefan Ćulafić, Admir Zejnelagić, Srđan Miljanić i Zoran Vukićević.

Navodi se da je na sjednici razgovarano i o aktuelnoj političkoj situaciji, s posebnim osvrtom na dešavanja u Skupštini Crne Gore.

„Predsjedništvo je konstatovalo da djelovanje aktuelne vlasti u kontinuitetu ugrožava državne interese što se ogleda u pokušajima istorijskog revizionizma i konstantne kriminalizacije ideje nezavisnosti“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na sjednici posebno istaknuta uloga DPS-a u zaštiti temeljnih vrijednosti savremene Crne Gore uz obavezu daljeg snaženja partije na svim nivoima u narednom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS