Realni rast BDP-a prošle i u prvom kvartalu ove godine nadmašuje prosjek EU

Podgorica, (MINA) – Realni rast bruto domaćeg proivoda (BDP) u Crnoj Gori od 3 odsto prošle i 2,5 odsto u prvom kvartalu ove godine, nadmašuje prosjek Evropske unije (EU) i Eurozone, kazao je ministar finansija Novica Vuković.

On je to rekao na godišnjem sastanku belgijsko-holandske Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koja okuplja predstavnike fiskalne i monetarne politike iz 18 zemalja Evrope i šire.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Vuković je, obraćajući se najvišim predstavnicima fiskalne i monetarne politike, predstavio ekonomska i fiskalna kretanja Crne Gore.

On je istakao realni rast BDP-a od 3 odsto u prošloj i 2,5 odsto u prvom kvartalu ove godine, što nadmašuje prosjek EU i Eurozone.

“Rast dolazi uz snažan porast privatne potrošnje, investicija i stranih direktnih ulaganja”, rekao je Vuković.

On je istakao reforme koje su, kako je naveo, dovele do značajnog povećanja plata, smanjenja nezaposlenosti na rekordno niskih 9,91 odsto i rasta penzija.

“Inflacija u Crnoj Gori je pod kontrolom, dok fiskalna politika bilježi rezultate”, rekao je Vuković.

Prema njegovim riječima, tako je javni dug smanjen na 56,2 odsto BDP-a, a budžetski deficit sveden na 0,5 odsto.

Vuković ukazao je i na jedan od ključnih iskoraka, a to je zatvaranje pregovaračkog Poglavlja 5 – Javne nabavke, čime je, kako je istakao, Crna Gora potvrdila odlučnost na evropskom putu.

On je podsjetio i na podatak da je Ministarstvo finansija dobitnik međunarodne nagrade Fondacije Bloomberg Philanthropies za izuzetnost u politici oporezivanja duvanskih proizvoda.

Vuković poručio je da su ti rezultati odraz strategije i reformske odlučnosti i da Crna Gora ostaje jasno usmjerena ka punopravnom članstvu u EU do 2028. godine.

Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Janom Kopmanom, Vuković je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj i značajnoj podršci koju Evropska komisija pruža Crnoj Gori na putu ka članstvu u EU.

On je istakao da je Ministarstvo finansija duboko uključeno u proces, kako kroz poglavlja koja direktno vodi, tako i kroz šire ekonomske reforme.

