Uhapšen turski državljanin zbog posredovanja u kupovini heroina

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su S.O. (47) iz Turske, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, u okviru aktivnosti na sprečavanju distribucije opojnih droga i identifikaciji osoba koje se bave uličnom prodajom narkotika, uhapsili S.O. koji je posredovao u prodaji droge.

Iz policije su pojasnili da su policijski službenici, u jednoj ulici u Podgorici, zatekli S.O. u sumnjivoj razmjeni predmeta, nakon čega je ušao u teretno motorno vozilo bjelopoljskih registarskih oznaka.

“Po uključivanju ovog vozila u saobraćaj, policijski službenici su, u cilju provjere okolnosti događaja, zaustavili teretno vozilo i pristupili kontroli lica koja su se u njemu nalazila, a za koje je utvrđeno da su turski državljani – S.O. koji je upravljao vozilom i njegovi saputnici R.I. (37) i D.T. (46)”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici, pregledom vozila, na sjedištu pronašli pvc pakovanje sa sadržajem praškaste materije braon boje za koju se sumnja da je heroin.

“Policija je došla do sumnje da je S.O. prikupio novac od R.I. i D.T. i posredovao u kupovini pronađene opojne droge”, naveli su iz policije.

S.O. će, kako su kazali, uz krivičnu prijavu biti sproveden na dalje postupanje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

