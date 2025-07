Pavićević direktorica Službenog lista

Podgorica, (MINA) – Direktorica Službenog lista Crne Gore Danijela Pavićević ponovo je imenovana na tu funkciju, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade.

Vlada je, kako je saopšteno nakon sjednice, imenovala Almira Agovića i Demira Dreševića za savjetnike potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose.

Navodi se da je Marija Sarap, nakon što je donijeto rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture i medija, imenovala za umjetničku direktoricu Crnogorskog narodnog pozorišta.

Vlada je danas postavila Ivanu Đukanović za generalnu direktoricu Generalnog direktorata za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom u Ministarstvu vanjskih poslova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS