Mediji nezaobilazan saveznik u procesu evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Mediji su nezaobilazan saveznik u procesu evropske integracije, jer oblikuju percepciju javnosti, otvaraju prostor za dijalog i pozivaju na odgovornost, kazao je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović.

Dvodnevnom radionicom koja je danas i u srijedu održana u Kolašinu, zvanično je počeo program „Novinari za EU – Izvještavanje o procesu EU integracije“, koji realizuju Ministarstvo evropskih poslova (MEP), u saradnji sa UNOPS-om specijalizovanom agencija UN-a u oblastima infrastrukture, nabavki i upravljanja projektima i projektom EU4ME koji finansira EU.

Iz MEP-a su saopštili da je program namijenjen novinarima iz nacionalnih i lokalnih medija koji se bave EU temama, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za profesionalno, analitičko i etičko izvještavanje o ključnim aspektima procesa pristupanja Crne Gore EU.

Navodi se da je tokom dvodnevne obuke, deset novinara iz osam nacionalnih i dva lokalna medija, imalo priliku da se kroz interaktivne sesije i radionice upozna sa strateškim i tehničkim aspektima EU integracija, IPA fondovima, prekograničnom saradnjom, Planom rasta za Zapadni Balkan i ulogom medija u ovom kompleksnom procesu.

Kako se dodaje, sa novinarima su, o tehničkim i političkim aspektima pregovaračkog procesa, razgovarali Zenović i državna sekretarka u MEP-u Biljana Papović.

„Mediji su nezaobilazan saveznik u ovom procesu – oni oblikuju percepciju javnosti, otvaraju prostor za dijalog i pozivaju na odgovornost. Zato je važno da o evropskim integracijama govorimo jasno, tačno i argumentovano“, rekao je Zenović.

Kako je kazao, komunikacija procesa pregovora nije sporedna aktivnost, već sastavni dio evropske transformacije društva.

„Građani imaju pravo da znaju gdje smo u pristupnim pregovorima, šta su prepreke, a šta šanse”, naglasio je Zenović, govoreći o važnosti profesionalnog medijskog izvještavanja.

On je dodao da profesionalno izvještavanje doprinosi izgradnji povjerenja i širem društvenom konsenzusu o potrebi i dinamici evropskih reformi.

“Ministarstvo evropskih poslova i ja, kao glavni pregovarač, ostajemo otvoreni za saradnju sa svim novinarima i redakcijama koje žele da doprinesu objektivnom, kritičkom i konstruktivnom praćenju evropskog puta Crne Gore”, poručio je Zenović.

Papović je istakla da mediji imaju ulogu partnera institucijama u evropskoj integraciji.

„Evropska integracija je nacionalni prioritet, a mediji naši ključni saveznici u tom procesu. Potrebni su nam informisani i profesionalni novinari koji će građanima približiti evropske teme, prenijeti istinu o reformama i doprineti jačanju poverenja u sam proces integracija“, rekla je Papović.

Kako je navela, obukom teže da izgrade snažno partnerstvo sa medijima, kako bi obezbijedili tačne, pravovremene i razumljive informacije o toku pregovora sa EU i stvarnim efektima reformi na svakodnevni život građana.

Generalni direktor Direktorata za evropsku teritorijalnu saradnju Miloš Marković, govoreći o značaju teritorijalne saradnje, rekao je da programi evropske teritorijalne saradnje predstavljaju važan instrument povezivanja Crne Gore sa susjednim državama i EU.

„Oni omogućavaju sprovođenje zajedničkih projekata, pristup fondovima i jačanje kapaciteta lokalnih i državnih institucija, a uz to daju snažan doprinos regionalnom razvoju i pripremi za članstvo u EU“, dodao je Marković.

Načelnica u Direktoratu za koordinaciju finansijske podrške EU, Irena Bošković predstavila je dostupne programe podrške Evropske unije, sa naglaskom na Plan rasta za Zapadni Balkan.

„Plan rasta za Zapadni Balkan je sveobuhvatan instrument koji ne samo da ubrzava naš put ka članstvu u EU, već donosi konkretne koristi za građane kroz nova radna mjesta, bolje usluge i snažniji ekonomski razvoj”, rekla je Bošković.

Iz MEP-a su rekli da je drugog dana obuke fokus bio na razvoju praktičnih novinarskih vještina, pa je dugogodišnji dopisnik iz Brisela Augustin Palokaj održao radionicu o tehnikama izvještavanja o EU temama, provjeri činjenica i radu s EU izvorima.

„Mislim da su ovakve radionice izuzetno važne. I sam sam, tokom procesa pregovora Hrvatske, učestvovao na sličnim obukama i posjećivao zemlje poput Poljske i Estonije kako bih iz prve ruke razumio njihova iskustva“, rekao je Palokaj.

Kako je naveo, proces proširenja i funkcionisanje same EU su veoma kompleksni, i zbog toga je ključno da novinari budu dobro pripremljeni – kako bi prvo sami razumjeli procese, a zatim te informacije na jasan i pristupačan način prenijeli građanima.

„Za Crnu Goru, koja pregovara već 13 godina i nalazi se blizu završne faze, izuzetno je važno da se mediji fokusiraju na sadržaj, koristi i posljedice članstva. Zbog toga ovakve radionice, kao i studijske posjete Briselu i novim državama članicama, imaju neprocjenjivu vrijednost”, istakao je Palokaj.

Učesnik radionice, novinar dnevnog lista Dan Aleksandar Lutovac kazao je da je radionica bila veoma važna za ovinare kao za nekog ko je važan društveni akter u širenju tačnih informacija i svijesti o procesu evropske integracije.

„Na radionici je pokazana velika zainteresovanost i visok stepen interaktivnosti. Sve pohvale za organizaciju, predavače i koncept”, istakao je Lutovac.

Novinarka RTCG-a Milica Kapa kazala je da je ovo jako korisno iskustvo.

“Tek kroz konkretne primjere i razgovore sa predavačima koji direktno učestvuju u procesu pridruživanja EU, shvatila sam koliko je taj proces složen i višeslojan. Posebno mi je značilo što smo govorili o tome kako da te teme približimo građanima na jasan i razumljiv način. Motivisana sam da ubuduće pažljivije i odgovornije pristupam izvještavanju o ovoj oblasti”, kazala je Kapa.

Iz MEP-a su najavili da će program „Novinari za EU – Izvještavanje o procesu EU integracije“ biti nastavljen tokom ove godine kroz niz tematskih brifinga, posjete uspješnim EU projektima u Crnoj Gori, kao i studijsku posjetu Briselu.

„Inicijativa ima za cilj da doprinese boljem razumijevanju EU procesa i kvalitetnijem informisanju crnogorske javnosti“, kaže se u saopštenju.

