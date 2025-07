Mamula Island prvi evropski hotel brenda Banyan Tree

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mamula Island postaje prvi hotel u Evropi koji posluje pod renomiranim brendom Banyan Tree, u okviru strateškog partnerstva sa globalno priznatom Banyan Group, hotelskom grupacijom koja je poznata po kreiranju jedinstvenih i održivih destinacija.

Tokom ove godine, hotel će biti otvoren za goste pod imenom Mamula Island by Banyan Tree, dok je za narednu godinu planirana transformacija hotelskog i uslužnog koncepta u skladu sa standardima i filozofijom brenda koji spaja lokalni identitet, istorijsko nasljeđe i savremeni luksuz.

“Partnerstvo sa Banyan Group donosi reimaginaciju iskustva boravka, uz prepoznatljive spa i wellness programe, kao i pažljivo osmišljene rituale usluge koji čine suštinu Banyan Tree brenda”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik i izvršni direktor Banyan Group-a, Eddy See, rekao je da sa velikim zadovoljstvom dočekuju Mamula Island u porodicu Banyan Group.

“Ovo je značajan korak u našem strateškom razvoju – stvarajući autentične destinacije koje poštuju lokalni kontekst i nasljeđe, a istovremeno nude jedinstveno iskustvo za goste. U Evropi rastemo promišljeno, usmjereni na dugoročne vrijednosti za naše partnere, zajednice i posjetioce”, saopštio je See.

Ova saradnja predstavlja ključni korak u daljoj afirmaciji Mamule Island kao jedinstvene evropske destinacije, potvrđujući dugoročnu viziju razvoja koju je postavio njen investitor, počasni predsjednik kompanije Orascom Development Holding, Samih Sawiris.

Kao jedan od kapitalnih projekata, uz prepoznatljivi novi grad Luštica Bay, hotel Mamula Island simbolizuje integrisani pristup održivom razvoju i vrhunskoj hotelijerskoj ponudi u regiji Mediterana.

Sawiris je rekao da je prvi put ugledao Mamulu tokom njegovog prvog boravka u Crnoj Gori, dok je tragao za lokacijom koja je kasnije postala Luštica Bay.

“Više od decenije sam sanjao da se ovo ostrvo pretvori u ono što danas jeste – dragulj na ulazu u zaliv, koji sjaji snagom lokalnog potencijala i razvoja”, kazao je Sawiris.

Transformacija tvrđave iz XIX vijeka u savremeni luksuzni hotel započela je prije nekoliko godina, uz najviše standarde konzervacije i restauracije. U saradnji sa domaćim i međunarodnim arhitektonskim timovima, te stručnjacima za zaštitu kulturne baštine, oblikovan je hotelski prostor koji autentično odražava duh mjesta, uz poštovanje istorijske vrijednosti ostrva. Danas, Mamula Island nudi utočište za sofisticirane putnike koji tragaju za tišinom, autentičnošću i vrhunskom uslugom – svega nekoliko minuta plovidbe od crnogorske obale.

Tokom ove godine, hotel će nastaviti sa radom u postojećem kapacitetu, dok će svi aspekti operacija i gostujućih iskustava biti postepeno usklađivani sa pristupom i standardima Banyan Tree brenda.

“Uz novo strateško partnerstvo, Mamula Island nastavlja svoju misiju pozicioniranja Crne Gore na mapi najekskluzivnijih boutique destinacija Evrope – ujedinjujući prirodnu ljepotu, kulturno nasljeđe i savremeni luksuz”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS