Stabilnost Zapadnog Balkana ključna za bezbjednost Evrope

Podgorica, (MINA) – Stabilnost i bezbjednost Zapadnog Balkana od vitalnog su značaja za stabilnost i bezbjednost Evrope, ocijenio je zamjenik predsjednika Vojnog komiteta Alijanse Endrju Roling.

Roling je u intervjuu agenciji MINA kazao da je Crna Gora vitalna članica NATO-a, navodeći da je to vjerovatno najjači savez koji je postojao u istoriji Evrope.

“Crna Gora igra veliku ulogu, doprinosi učešćem vojnika u nekoliko različitih misija”, rekao je Roling.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, kao važna članica NATO-a, značajno doprinosi ukupnoj bezbjednosti Evrope.

Upitan da li NATO prepoznaje ruski uticaj u Crnoj Gori i da li taj uticaj predstavlja prijetnju, Roling je rekao da Alijansa prepoznaje Rusiju kao prijetnju svuda po Evropi i na više različitih načina.

“Jasno je da Rusija predstavlja prijetnju Ukrajini, kao što to vidimo. Rusija je prijetnja demokratijama širom Evrope, pa tako ni slučaj sa Crnom Gorom nije drugačiji”, kazao je Roling.

Kako je dodao, Rusija je bila oštra u sferi dezinformacija, pokušavajući da koristi botove i druge razne hibridne napade na demokratije i slobode, i to je nešto na šta svi treba da obrate pažnju u Crnoj Gori, ali i ostatku Evrope.

“NATO je sasvim svjestan toga i nadam se da ulažemo napore da pokušamo da se suprotstavimo prijetnjama iz Rusije”, rekao je Roling.

Na pitanje šta vidi kao najveću prijetnju po mir i stabilnost regiona, Roling je rekao da najveću prijetnju predstavljaju dezinformacije i nedostatak transparentnosti koji dolazi od Rusije i drugih koji ne žele da promovišu stabilnost.

“Stabilnost Balkana je od vitalnog značaja za bezbednost Evrope”, naglasio je Roling.

Komentarišući stupanje na dužnost novog generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, Roling je podsjetio da Rute u NATO dolazi u izazovnom periodu za koji je postavio tri prioriteta.

“Prvo i najvažnije je kontinuirana podrška Ukrajini, drugo je nastavak kohezije saveza, a na kraju inovacija i dovođenje NATO-a u budućnost na mnogo različitih načina”, rekao je Roling.

Prema njegovim riječima, promjena se neće vidjeti odmah naredne sedmice, ali će sitne primjene postati vidljive postepeno.

“Ta tri prioriteta se oblikuju u budućnosti, sve za dobro saveza i dobro za Crnu Goru”, rekao je Roling.

Na pitanje da li je Zapadni Balkan u fokusu pažnje Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a u svijetlu događaja u Ukrajini i na Bliskom istoku, Roling je odgovorio potvrdno.

“Zapadni Balkan je veoma važna oblast nadzora i brige NATO-a, a glavna oblast našeg ulaganja je u ljude i u misije i mislim da će se to nastaviti i u budućnosti”, rekao je Roling.

On je istakao da je za NATO bezbjednost i stabilnost regiona od vitalnog značaja za bezbjednost i stabilnost Evrope u cjelini.

Kako je dodao, on ne vidi da se to menja u odnosu na pomenute događaje na međunarodnoj sceni.

