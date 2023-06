Spajić: Pozivam tužilaštvo i nadležne da ispitaju sve

Podgorica, (MINA) – Nosilac izborne liste Pokreta Evropa sad (PES), Milojko Spajić poručio je da je spreman da odgovara do kraja života ukoliko je bilo šta nelegalno uradio i pozvao nadležne da pokrenu postupak kad se dokaže da su pojedini lažno uzbunjivali javnost i namještali afere.

Spajić je reka da je napad svih na PES samo odraz snage te partije. “Napadajte lažima mi smo samo jači, a vi samo ličite na stari režim”.

“Pozivam tužilaštvo i sve nadležne organe da uvijek sve ispitaju, i da odgovaram i do kraja života ukoliko sam bilo šta nelegalno uradio. Istovremeno ih pozivam da pokrenu postupak kad se dokaže da su pojedini lažno uzbunjivali javnost i namještali afere ljudima”, kazao je Spajić u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

On je istakao da je projekat koji su iz PES-a spominjali prije tačno godinu, sada i spreman, navovodeći da će Montenegro Business District biti lociran na Ćemovskom polju.

“To će biti posebna biznis zona na tri kvadratna kilometra koja će okupiti najveće svjetske kompanije i obezbijediti zaposlenje za hiljade naših građana sa prosječnim platama preko hiljadu EUR, po uzoru na svjetske metropole, kao što su La Defense u Parizu, City u Londonu itd”, naveo je Spajić.

On je rekao da su takvi projekti potrebni Crnoj Gori i da će se PES baviti samo tim temama i da se neće obazirati na političarenja i podmetanje lažnih afera naših nesrećnih političkih oponenata.

“Kad smo digli zarade, srušili su Vladu.

Sad kad najavljujemo da dižemo i penzije i zarade i pravimo projekte – pokušavaju da nas drugi put diskvalifikuju, i da vas ubijede da je prije Spajića i Evrope sad sve bilo sjajno i da smo mi glavni problem cijele Crne Gore, tako da ako nas ne bude – da će opet sve biti sjajno”, kazao je Spajić.

