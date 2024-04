Maloljetnica osumnjičena za slanje lažnih dojava o bombama

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv petnaestogodišnje strane državljanke, zbog sumnje da je na zvaničnu adresu Srednje mješovite škole (SMŠ) „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom slala lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su krivičnu prijavu protiv strane državljanke koja se sumnjiči da je, zajedno sa za sada nepoznatim osobama, izvršila krivična djela izazivanje panike i nereda i lažno prijavljivanje putem podstrekivanja u produženom trajanju, podnijeli službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i Sektora za borbu protiv kriminala.

„Ona je ta djela izvršila tako što je, od 14. februara do 11. aprila ove godine, uputila 46 pojedinačnih mejlova, a čiji se sadržaj odnosi na dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, za koje se ispostavilo da su bile lažne“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, mejlovi su u tom periodu bili upućeni na zvaničnu adresu SMŠ „Ivan Goran Kovačić“.

Iz policije su naveli da je, takođe, protiv te maloljetnice podnijeta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti putem podstrekivanja, na štetu jedne osobe iz Herceg Novog.

Kako su rekli, zloupotreba sajber prostora na taj način, osim što uznemirava javnost, onemogućava i redovno funkcionisanje i održavanje nastave u obrazovnoj ustanovi.

„Iziskuje korištenje značajnih resursa policije i drugih državnih i opštinskih službi koje su aktivno učestvovale u provjerama vjerodostojnosti sadržaja spornih mejlova i povlači i krivičnu odgovornost“, dodaje se u saopštenju.

Uprava policije, kako su poručili, beskompromisno i intenzivno radi na rasvjetljavanju slučajeva lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama, primarno u cilju zaštite najranjivijih kategorija društva.

Iz policije su apelovali na roditelje, ali i na prosvjetne radnike, da povećaju pozornost i nadzor djece u sajber prostoru u cilju njihove i zaštite cjelokupnog društva.

