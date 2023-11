Spajić: Napredak svih država regiona mora biti pojedinačno vrednovan

Podgorica, (MINA) – Napredak svih država regiona na evropskom putu mora biti pojedinačno vrednovan, ocijenio je premijer Milojko Spajić, navodeći da Evropska unija (EU) dobija nove obrise otvarajući se ka državama Zapadnog Balkana.

Sapjić je to kazao na konferenciji Inicijative Balkanski dijalozi, koja je organizovana pod nazivom „Momenat ubrzanja na Zapadnom Balkanu: vrijeme za prekretnicu”.

„EU dobija nove obrise otvarajući se ka državama Zapadnog Balkana“, rekao je Spajić, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Kako je naveo, Crna Gora mora biti u prvim redovima da iskoristi taj istorijski momentum.

„Napredak svih zemalja regiona mora biti pojedinačno vrednovan. Nemamo više vremena da stojimo u čekaonici dok svi ne napravimo jednak progres“, kazao je Spajić.

On je istakao da, u pogledu razmjene iskustava, eskspertize i podrške na putu procesa pridruživanja, ostaju dosljedni principu “Svi za jednog jedan za sve“.

Spajić je pozdravio opredjeljenost EU da politiku proširenja drži visoko na svojoj agendi.

„Veoma cijenimo i najavljenu finansijsku podršku za infrastrukturne projekte, koja će doprinijeti boljoj povezanosti Zapadnog Balkana” istakao je on.

Konferenciju je organizovala Građanska alijansa u partnerstvu sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo iz Beograda.

