Spajić i Gorčević u Briselu

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević boraviće danas u radnoj posjeti Briselu, gdje će razgovarati sa zvaničnicima Evropske unije.

To će biti prva Spajićeva posjeta Briselu u mandatu 44. Vlade.

Iz Spajićevog kabineta kazali su da će posjeta biti prilika da se ukaže na čvrstu opredijeljenost Vlade Crne Gore evropskoj integraciji kao glavnom vanjskopolitičkom prioritetu.

