Spajić: Do Kvon uhapšen zahvaljujući meni

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić saopštio je da je južnokorejski državljanin Do Kvon uhapšen zahvaljujući njemu i svjetski poznatim članovima blokčejn /blockchain/ zajednice.

Južnokorejski državljani Do Kvon i Hon Čand Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu,a na teret im se stavlja krivično djelo falsifikovanje isprave.

“Članovi blokčejn zajednice koje sam doveo u Crnu Goru da razvijamo IT tehnologiju i projekte u Crnoj Gori, prijavili su Do Kvona ministru Filipu Adžiću, čim smo saznali da je u Crnoj Gori, jer je on jedan od ljudi koji su svojom prevarom bacili sjenku na cijelu kripto zajednicu”, naveo je Spajić u saopštenju.

Spajić je naveo da je Do Kvon prevarant koji je prevario milione ljudi, uključujući i njegove prijatelje i kompaniju za koju je radio, a koja je još rane 2018. investirala u taj projekat.

Kako je rekao, zbog toga su imali i posebnu satisfakciju da ga prijave čim su saznali da se krije u Crnoj Gori, a da ga privatni avion čeka da ide u Dubai.

“Zajedno sa premijerom (Dritanom) Abazovićem i ministrom Adžicem sam nakon toga i posjetio te savjesne članove iz blokčejn zajednice, na kampu koji su organizovali u Crnoj Gori, a koji je okupio najpoznatije i najbolje stručnjake iz sektora IT, biotehnologije i blokčejna”, kazao je Spajić.

On je naveo da su o tom scenariju obaviješteni još prije par nedjelja, da će pokušati da povežu njega i Do Kvona.

“A jedina veza je da je sve nas prevario i da smo ga sa zadovoljstvom prijavili da ne pobjegne iz Crne Gore, u koju je misteriozno ušao”, rekao je Spajić.

On je kazao da su upravo zbog takvih situacija i inicirali donošenje zakona da bi zaštitili potrošače od prevara, a omogućili rad poštenim članovima zajednice.

