SNP: Uvijek smo spremni za svaku provjeru građana

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) spremna je za svaku provjeru građana, a u toj partiji su sigurni da ubuduće neće biti nijedne ozbiljne vlade bez adekvatnog učešća SNP-a.

Iz te stranke su kazali da je neprincipijelnim i tajnim dogovorom Demokratske partije socijalista (DPS) i Demokrata, kome su se pridružile manje partije, srušena 43. Vlada.

Kako su istakli to je Vlada sa najkraćim mandatom u istoriji Crne Gore, ali i sa najvećim rezultatima i uspjesima.

“Nijednog trenutka nijesmo zastali u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Naprotiv, stvorili smo pretpostavke da Specijalno državno tužilaštvo i v.d. Vrhovnog državnog tužioca rade svoj posao hrabro, odlučno i profesionalno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Vlada uhvatila u koštac sa brojnim problemima u oblasti finansija, pravde, zdravstva, prosvjete, poljoprivrede, sporta.

“Zadržali smo postojeći nivo plata i penzija i obavezali se da od početka naredne godine minimalna penzija bude 270 EUR”, ukazali su iz SNP-a.

Oni su rekli da je Vlada i regulisala platni promet sa Srbijom nakon toliko godina i dogovorila stabilno snabdijevanje hranom iz Srbije u teškim mjesecima koji dolaze.

“Radili smo na unapređenju stanja u bolnicama i domovima zdravlja i postavili kamen temeljac za izgradnju Klinike za mentalne bolesti, nakon što vlast DPS-a 30 godina na tom polju ništa nije uradila”, kazali su iz SNP-a.

Iz te stranke su naveli da je Vlada poboljšala stanja u crnogorskoj prosvjeti i krenula sa realizacijom infrastrukturnih objekata milionske vrijednosti.

Navodi se da je vlada krenula i u proces izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora koji će dovesti do poboljšanja materijalnog statusa prosvjetnih radnika.

“Suočili smo se sa naslijeđenim problemima u sportu i ispratili svaki uspjeh naših sportista”, istakli su iz SNP-a.

Navodi se da je Vlada utvrdila Nacrt zakona o porijeklu imovine, od koga toliko strahuju brojni funkcioneri DPS-a.

Iz SNP su kazali da je nakon deset godina potpisan Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), da su na to posebno ponosni i da su zbog toga i u ušli u manjinsku Vladu.

“Naročito smo zadovoljni zbog ovog dostignuća jer smo ostvarili obećanje koje smo dali građanima i vjernicima, te ispunili amanet sa Trojčindanskog sabora i sa vanvremenskih litija. Nijednog trenutka nismo posustali i uz nespornu odlučnost premijera Abazovića riješili smo ovo pitanje koje je tako dugo opterećivalo Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je to bio povod za rušenje 43. Vlade.

“Ne žalimo što smo bili u njoj jer znamo da smo u saradnji sa URA-om i drugim partijama postigli velike stvari, o kojima će istorija suditi”, poručili su iz SNP-a.

Iz te stranke su rekli da su posvećeni što bržem ulasku Crne Gore u Evropsku uniju, reformama, povećanju zaposlenosti i omogućavanju boljeg života građana.

U SNP-u su, kako su kazali, odlučni da suzbiju organizovani kriminal i korupciju i građanima omoguće bolji život i da nastavljaju dalje do formiranja nove Vlade ili raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

“Poručujemo svima da je borba za pravednu i razvijenu Crnu Goru počela i da nas niko na tom putu neće zaustaviti”, navode iz SNP-a.

