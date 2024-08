SNP na podgoričkim izborima sa NSD i DNP

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra nastupiće u koaliciji sa Novom srpskom demokratijom (NSD) i Demokratskom narodnom partijom (DNP).

To je agenciji MINA rekao poslanik SNP-a Bogdan Božović.

Podgorički odbor SNP-a večeras je na sjednici odlučivao o nastupu te stranke na izborima u Glavnom gradu.

„Podgorički odbor SNP-a dao je zeleno svijetlo za koaliciju sa NSD i DNP, ostali su još neki detalji koje je neophodno definisati sa koalicionim partnerima“, rekao je Božović.

On je istakao da vjeruju da će ta lista osvojiti najviše glasova na lokalnim izborima u Podgorici, s obzirom da niko od konstituenata nije doprinio padu vlasti.

