Smijenjen predsjednik SO Zeta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine opštine (SO) Zeta Luka Krstović, iz Demokratske Crne Gore, smijenjen je danas sa te funcije.

Za smjenu Krstovića glasalo je 17 odbornika, dok je po pet odbornika bilo protiv i uzdržano, prenosi portal RTCG.

Njegovu smjenu tražili su odbornici koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

Potpredsjednik SO Zeta Novica Pejović je, nakon smjene Krstovića, podnio ostavku na tu funkciju iz, kako je kazao, principijelnih razloga.

Demokrate su na sjednici saopštile da njihov klub ubuduće neće glasati ni učestvovati u donošenju odluka u lokalnom parlamentu do donošenja presude u slučaju smjene Krstovića.

Nakon četiri neuspjela pokušaja da Krstović bude smijenjen, odbornici koalicije ZBCG danas su odlučili da ne bojkotuju sjednicu sa tom tačkom dnevnog reda koju su sami predložili.

Odbornici ZBCG inicirali su smjenu Krstovića optužujući ga da nije postupio u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine kada je u pitanju zakazivanje sjednice na kojoj bi se razmatrao zahtjev te koalicije za donošenje deklaracije o suspenziji odluke o priznanju Kosova na teritoriji opštine Zeta.

ZBCG je smatrala da Krstović više ne može biti na čelu lokalnog parlamenta i da ta partija treba da predloži drugog kandidata za tu funkciju, dok su Demokrate poručile da neće biti predložen novi kandidat za predsjednika lokalnog parlamenta i da nema razloga za bojkot sjednica od strane bivšeg DF-a.

Na dnevnom redu jedne od sjednica je i rasprava o predloženoj deklaraciji za poništenje priznanja nezavisnosti Kosova.

Prethodne sjednice sa istim dnevnim redom nijesu održane zbog nedostatka kvoruma.

