Skupština spremna da unaprijedi partnerstvo sa UNICEF-om

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore je spremna i otvorena da dodatno unaprijedi partnerstvo sa UNICEF-om i doprinese aktivnostima te organizacije u cilju osnaživanja djece i mladih i njihovog učešća u društvenom životu, poručila je predsjednica parlamenta Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je to kazala na sastanku sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huanom Santanderom.

„Ističući da crnogorski parlament ostvaruje dugogodišnju i plodonosnu saradnju sa UNICEF-om, Đurović je poručila da je Skupština spremna i otvorena da i u narednom periodu dodatno unaprijedi partnerstvo i doprinese aktivnostima UNICEF-a u cilju osnaživanja djece i mladih i njihovog učešća u društvenom životu“, kaže se u saopštenju.

Đurović je pozdravila brojne inicijative UNICEF-a i istakla na njihov značaj.

Ona je naglasila inicijative sa fokusom na zaštitu djece iz najugroženijih grupa, djece koja žive u siromaštvu, kako bi se obezbijedio pristup svim uslugama u domenu zdravlja, socijalne i zaštite od nasilja, pružila prilika za obrazovanje.

Kako je navela, postoji jasna svijest o brojnim izazovima u dijelu raspoloživih kapaciteta za pružanje usluga, kao i na planu imunizacije, obrazovanja, inkluzivnosti marginalizovanih grupa i nasilja nad djecom.

Đurović je navela da Crna Gora u kovid, odnosno post kovid periodu, bilježi negativan trend u pitanjima koja se tiču pomenute problematike.

„Ona je izrazila nadu i uvjerenje da se zajedničkim zalaganjem, uz proaktivan pristup i uvažavanje pozitivnih praksi, u perspektivi situacija može promijeniti na bolje“, naveli su iz Skupštine.

Ona je podsjetila da je Crna Gora prije kovid krize bila prepoznata kao država sa visokom stopom imunizacije, što je perspektiva koju, zajedničkim zalaganjem, treba iznova graditi.

Đurović je naglasila i da je problem govora mržnje identifikovan, te da i kao lokalni, ali i globalni problem zavređuje pažnju i traži da bude rješavan sistemski, pravovremeno i neupitno kroz uspostavljanje adekvatne zakonske regulative.

„Time bi se, kako je istakla Đurović, na najbolji način uredilo ovo pitanje koje pogađa najranjivije, djecu, žene, ali i druge društveno ranjive kategorije“, navodi se u saopštenju.

Ona je poručila da postoji raspoloženje da se zakonskom regulativom uredi pitanje sprječavanja sklapanja maloljetničkih brakova.

Kako je saopšteno, Đurović je prenijela snažnu opredijeljenost svih predstavnika državnih institucija da u narednom periodu rade na prevazilaženju aktuelnih izazova, sprovođenju usvojenih politika, snaženju koordinacije i saradnje ključnih sektora kako bi se usluge, infrastruktura i procedure prilagodile potrebama i interesima djeteta.

Ona je podsjetila na uspješnu, funkcionalnu i kooperativnu saradnju Ženskog kluba i UNICEF-a, uz uvjerenje da će i u prespektivi, na obostrano zadovoljstvo, biti uspješno rješavana aktuelna problematika.

Santander je istakao da UNICEF i Skupština Crne Gore imaju dugotrajnu uspješnu saradnju u korist djece.

Kako je rekao, upravo kroz takav vid partnerstva dva subjekta postignut je visok nivo usklađenosti nacionalnih propisa s međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava i uspostavljeni jači mehanizmi zaštite prava djece i porodica.

„On je naglasio da su UNICEF i Skupština Crne Gore udružili snage kako bi svako dijete u Crnoj Gori ostvarivalo svoja prava, budući da, kako je poručio, prava djece jesu temelj napretka, a realizacija, tj. ostvarivanje prava djeteta jeste odgovornost svih nadležnih u državi“, kaže se u saopštenju.

Santander je istakao da je UNICEF pozvao Skupštinu da se na temelju preporuka Odbora za prava djeteta, ali i Odbora za eliminaciju diskriminacije nad ženama, starosna granica za sklapanje braka podigne na 18 godina bez izuzetka za žene i muškarce.

On je naglasio da UNICEF poziva na podršku u izradi i usvajanju nove Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja, povećano izdvajanje sredstava za reformu centara za socijalni rad, te održivo širenje zdravstvenih i socijalnih usluga za zaštitu djece, porodica i žrtava nasilja.

„Sagovornici su se saglasili i da bi na tragu usvajanja dobrih praksi zemalja regiona, bilo korisno u većoj mjeri uključiti mlade u procese odlučivanja i kreiranja politika“, dodali su iz Skupštine.

