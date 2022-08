Sjednica na kojoj će se glasati o nepovjerenju Vladi sazvana za 19. avgust

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović sazvala je za 19. avgust vanrednu sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o nepovjerenju 43. Vladi.

U sazivu se navodi da će se sjednica održati u zgradi Skupštine u 11 sati.

Predlog da se glasa o nepovjerenju Vladi danas su predali klubovi poslanika Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratska partija – Liberalna partija, Socijaldemokrata i Demokratske unije Albanaca.

