Šest ruskih diplomata proglašeno personama non grata

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) proglasilo je šest diplomata Ambasade Rusije u Crnoj Gori personama non grata, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MVP-a su na Tviteru /Twitter/ naveli da su ruske diplomate proglašenje personama non grata zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima međusobnog uvažavanja i poštovanja dvije države.

