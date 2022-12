Sekulić: Pokretu Evropa sad omogućeno da proglašava rezultate izbora

Podgorica, (MINA) – Rješenjem Državne izborne komisije (DIK), koji je u suštini zahtjev za utvrđivanje konačnih rezultata izbora, Pokretu Evropa sad omogućeno je da utvrđuje i proglašava konačne rezultate izbora na nivou Glavnog grada, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

DIK je danas usvojio prigovor nosioca izborne liste „Pokret Evropa sad – Za Podgoricu“ Jakova Milatovića, kojim se zahtijevalo da se utvrdi da je Izborna komisija Glavnog grada propustila da u zakonskom roku donese odluku u vezi sa utvrđivanjem konačnih rezultata izbora u Podgorici.

Poslanik DPS-a Predrag Sekulić rekao je da je, prvi put u istoriji sprovođenja izbornog procesa u Crnoj Gori, jedan politički subjekt sastavio konačne rezultate izbora na osnovu službene zabilješke.

On je naveo da je DIK odlučio da ih usvoji suprotno Zakonu o izboru odbornika i poslanika i aktu Ustavnog suda.

Prema riječima Sekulića, u Zakonu se decidno navodi da su zaprimljene žalbe zbog povrede izbornog prava i da će odlučivati o njima kada se za to steknu uslovi.

“DIK je odlučio da usvajanjem zahtjeva za proglašenje konačnih rezultata izbora pogazi ne samo domaće zakonodavstvo već i da učesnicima izbornog procesa onemogući ostvarivanje osnovnog Ustavom zagarantovanog prava – prava na pravni lijek”, naveo je on.

Sekulić je rekao da je takvim postupanjem prekršeno i konvencijsko pravo utvrđeno Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

On je dodao da je prekršen i Kodeks dobrog vladanja u izbornim pitanjima, koje Evropski sud za ljudska prava smatra izvorom prava, a kojim je jasno propisano da u svakoj pravnoj situaciji mora postojati i mogućnost konačne žalbe sudu.

Sekulić je naglasio da je Ustavni sud u odlukama više puta ukazivao da se konačni rezultati izbora mogu utvrditi isključivo nakon isteka zakonskog roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donešenih po prigovoru ili žalbi.

Prema riječima Sekulića, DIK je današnjim glasanjem većine članova još jednom pokazao da nije odolio političkom pritisku.

“I da su njegove odluke parametar nezakonitosti, a ne organa koji bi trebao biti odgovoran za zakonito sprovođenje izbornog procesa”, kazao je Sekulić.

On je dodao i da se ne može usvajati prigovor kojim se traži da se ponove izbori na dva biračka mjesta, a već narednog dana da se usvoji prigovor kojim se traži utvrđivanje konačnih rezultata izbora.

“Dakle, da se ponovo glasa i da se ne čekajući ponovne rezultate proglase konačni rezultati”, kazao je Sekulić.

On je rekao da je takvo postupanje DIK-a otvorilo prostor za brojne mahinacije koje DPS, kao učesnik izbora, nije htio da zloupotrijebi.

Sekulić je naveo da DPS ostaje pri stavu saopštenom 23. oktobra, da priznaje izborne rezultate i da poštuje izbornu volju građana Podgorice i dodao da su to potvrdili i kroz glasanje njihovih predstavnika u Opštinskoj izbornoj komisiji.

On je naveo da je u najboljem interesu građana Podgorice, “a valjda i nove vlasti”, da se rezultati izbora proglase na zakonit način.

“Sigurni smo da novoj vlasti ne treba hipoteka nasilnih upravitelja, koji su suprotno Ustavu i zakonima, ne čekajući odluke Ustavnog suda po pristiglim žalbama, pogazili najviša pravna akta, samim tim i državu”, zaključio je Sekulić.

