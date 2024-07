Šehović: Kultura sjećanja najbolji odgovor na negiranje genocida

Podgorica, (MINA) – Njegovanje kulture sjećanja je najkonkretniji odgovor na nekulturu negiranja genocida, rekao je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović i pozvao nadležne da od ove godine krenu s adekvatnim obilježavanjem 11. jula, u skladu s Rezolucijom Ujedinjenih nacija (UN).

Komemoracijom u Memorijalnom centru u Potočarima danas je obilježena 29. godišnjica genocida u Srebrenici.

“Kada se nađete u Potočarima, pred više hiljada bijelih nišana, obuzima vas neizreciva tuga i osjećaj ogromnog gubitka”, kazao je Šehović.

On je, kako je saopšteno iz SD-a, rekao da svaki nišan nosi priču o prekinutom životu, a tišina mjesta govori glasnije od bilo kojih riječi.

“To je trenutak nepodnošljive boli, podsjećanje na neizmjernu cijenu ljudske mržnje. Zato se s dubokom tugom i pijetetom sjećamo žrtava genocida u Srebrenici”, dodao je Šehović.

Taj strašan zločin, kako je dodao, ostaje duboko urezan “u našim srcima” i podsjeća na potrebu za pravdom i mirom.

“Nikada ne smijemo zaboraviti te strašne dane i nevine žrtve. Njegovanje kulture sjećanja je najkonkretniji odgovor na nekulturu negiranja genocida. To je civilizacijsko, a ne političko pitanje”, smatra Šehović.

On je naveo da nedavno usvojena Rezolucija Ujedinjenih nacija o Srebrenici važan je korak naprijed u borbi protiv negatora genocida i onih koji veličaju presuđene ratne zločince.

“Ta rezolucija je podsjetnik svima nama na obavezu da se snažno suprotstavimo mržnji i netoleranciji”, kazao je Šehović.

On je pozvao nadležne da, počevši od ove godine, krenu s adekvatnom pripremom programa obilježavanja 11. jula, u skladu s Rezolucijom UN-a, čiji je Crna Gora član.

“Bez suočavanja s prošlošću, nema nam budućnosti, posebno ne evropske”, zaključio je Šehović.

