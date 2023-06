SDP najbolji garant evropske i stabilne Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) najbolji je garant evropske i stabilne Crne Gore, saopštili su iz te partije.

Iz SDP-a su kazali da su u sali Centra za kulturu Plav proslavili 33 godine postojanja u Crnoj Gori i održali promotivni skup povodom predstojećih parlamentarnih izbora.

Dugogodišnji poslanik Džavid Šabović ocijenio je da SDP ne treba da brine za budućnost, jer ima mlade ljude.

“Koji su mnogo bolji od nas, a da ste bolji govori to da ste donijeli odluku da idemo samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima“, naveo je Šabović.

Nosilac liste “SDP- Za našu kuću” Nikola Đurašković rekao je da su odabrali teži, ali hrabar i častan put.

“Izabrali smo koaliciju sa građanima, odbijajući one kojima su lični i partijski interesi važniji od interesa zemlje. Naravno, ni u jednom trenutku ne pomišljajući o onima kojima je Crna Gora usputna stanica”, rekao je Đurašković.

On je naveo da je siguran da za Crnu Goru više vrijedi pet SDP-ovih poslanika, nego 25 spremnih trgovati “našom kućom” za sopstvene fotelje.

“Zbog toga mi je puno srce što predvodim listu mladih, poštenih, uspješnih ljudi koji su dostojni nasljednici one sjajne ekipe koja je krenula na neizvjestan put prije 33 godine“, poručio je Đurašković.

Počasni predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić istakao je važnost trajanja SDP-a kroz trećinu vijeka i naglasio da je SDP partija idejnosti i vizije koju je na kraju i ispunila.

On je ukazao na važnu ulogu koju je SDP imala u vladama u kojima je učestvovala, ali i snažnu borbu za svoju državu i građane iz opozicionih klupa.

„Uvijek je samo SDP znao da vidi dalje, i vodi ovaj brod ka sigurnom“, naveo je Krivokapić.

Kandidatkinja za poslanicu Amina Cikotić kazala je da je njihova borba, borba vrijednosti i ideala protiv novca i fotelja.

“Oni imaju novac i žele fotelje, a mi imamo vrijednosti i imamo vas. Ovo je borba nas kojima je ovo jedina kuća i onih koji imaju rezervnu domovinu”, kazala je Cikotić.

Generalni sekretar SDP-a i kandidat na poslaničkoj listi, Ivan Vujović, poručio je da SDP nije sezonska pojava koja se služi trikovima i obmanama ili oni koji traju jedno ili dva ljeta i odu.

„Mi nijesmo ni oni koji služe tuđim interesima, kojima je tuđe milije od svojega. Mi nijesmo ni one takozvane patriote koje su potkradale ovu zemlju”, rekao je Vujović.

On je naveo da su oni ti koji traju trećinu vijeka i koji pošteno služe samo svojoj državi.

“Mi smo oni kojima ne treba Crna Gora da bismo od nje otimali, već nam Crna Gora treba jer iskreno volimo našu kuću koju hoćemo da uredimo da bude najljepši evropski vrt. Da se u nju dolazi i živi a ne samo povremeno svrati“, naglasio je Vujović.

