SDP: Demokrate da uskrate podršku Kovačeviću

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) pozvala je Demokrate da uskrate poršku predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačević, jer, kako su saopštili, deklarativna osuda ne znači ništa ukoliko mu i dalje omogućavaju da sa te pozicije promoviše fašisoidne ideje.

Iz nikšićkog odbora SDP-a podsjetili su da je govor Kovačevića, povodom obilježavanja 166 godina od bitke na Grahovcu, uznemirio cjelokupnu građansku i demokratsku javnost Crne Gore.

Oni su pozvali Demokrate da, u nastojanju da se ograde od fašisoidnog djelovanja Kovačevića, budu konkretni i jasni u svom stavu.

“Vaša deklarativna osuda ne znači gotovo ništa ukoliko mu i dalje omogućavate da sa pozicije prvog čovjeka Opštine nastavlja da sije mržnju i promoviše fašisoidne ideje, na čemu bi mu i njegov mentor Andrija Mandić, mogao pozavidjeti”, navodi se u saopštenju nikšićkog SDP-a.

Kako se dodaje, zagovorniku mržnje, podjela i raspirivaču šovinizma treba poslati jasnu poruku da svoje stavove djeli sa “bratijom” iz Nove srpske demokratije (NSD), a da ne ruši vrjednosti građanskog, antifašističkog i slobodarskog Nikšića.

“Ukoliko ne podržite njegovu smjenu postajete saučesnici koji zbog sitnih privilegija i partiskih interesa štite njegovu poziciju a time i njegove proklamovane ciljeve”, kazali su iz SDP-a.

Prema njihovim riječima, Kovačević je pokazao mračnu stranu ličnosti za koju su mislii da nije svojstvena mladim ljudima.

“Čak i ako pripadaju partiji čiji pojedinci promovišu ekstremni nacionalizam i tuđe interese na štetu vlastite države”, zaključuje se u saopštenju SDP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS