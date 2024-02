SD: Raskol u PES-u uvod u krizu vasti

Podgorica, (MINA) – Raskol u Pokretu Evropa sad (PES) uvod je u krizu vlasti, a ostavka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na funkcije u toj partiji nije iznenađenje, smatraju Socijaldemokrate (SD).

Iz te partije su kazali da ostavka Milatovića na članstvo u PES-u predstavlja samo početak dugo najavljivanog i očekivanog raskola te grupacije, “koja je došla na vlast na krilima populističkih obećanja, koja su se odmah po izboru Vlade raspršila kao kula od karata”.

“Ovakva podjela je, uostalom, karakteristična i očekivana za ideološki nezaokružene političke pokrete, koja se obično i dešava nakon suočavanja sa realnim životom i stvarnim izazovima koje vršenje državne vlasti podrazumijeva”, naveli su iz SD-a.

Kako su rekli, još gore od toga je to što su i Milatović i premijer i lider PES-a Milojko Spajić na različite načine odgovorni zbog toga što je parlamentarna većina koncipirana na način da je u potpunosti zavisna od politike predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

Iz SD-a su ocijenili da je parlamentarna većina samim tim apsolutno servilna prema interesima predsjdenika Srbije Aleksandra Vučića i zvaničnog Beograda.

“Milatović jer je saradnju sa Demokratskim frontom od starta, vrlo dosljedno, otvoreno i bez bilo kakve zadrške zagovarao, a Spajić jer je takav pristup prihvatio. I ne samo da je prihvatio, nego čak većinu kojoj DF kroji kapu pokušava da predstvi evropskom, građanskom i naprednom”, naveli su iz SD-a.

Oni su naveli da Spajić ima posljednju šansu da se oslobodi tog štetnog uticaja u parlamentarnoj većini i Vladi.

“Sve dok ne pokaže spremnost za tako nešto, politički ćemo tretirati i njega i Milatovića na identičan način”, rekli su iz SD-a.

Kako su kazali, ukoliko na tu vrstu jasnog i nedvosmislenog otklona ni nakon ostavke svog dojučerašnjeg partijskog zamjenika Spajić nije spreman, onda nakon raskola u sopstvenoj partiji i ne zaslužuje da bude premijer.

Iz SD-a su rekli da je očigledno da ni četiri godine nakon avgustovskih promjena iz 2020. godine, Crna Gora i njeno društvo nemaju neophodnu političku stabilnost.

“Od juče svjedočimo ozbiljnoj krizi vlasti”, ocijenili su iz SD-a.

Oni su naveli da je Milatovićeva ostavka samo još jedna potvrda heterogenosti i nespojivosti političkih subjekata unutar parlamentarne većine.

„Znamo da će se još jednom građanima servirati teza da je riječ o demokratskim procesima, a suštinski se zapravo radi o tome da su aktuelne vladajuće garniture nesposobne da vrše vlast i rješavaju realne probleme građana”, zaključili su iz SD-a.

