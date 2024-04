SD: Puna podrška novom modelu saradnje sa srodnim partijama

Podgorica, (MINA) – Razgovori povodom osmišljavanja novog modela saradnje sa programski i ideološki sličnim partijama privode se kraju, saopštili su iz Socijaldemokrata (SD) i dodali da je ta ideja usmjerena na jačanje temeljnih vrijednosti građanske i evropske Crne Gore.

Predsjednik i potpredsjednik SD-a Damir Šehović i Boris Mugoša iskazali su, kako su rekli iz SD-a, punu podršku tom modelu djelovanja.

Šehović je, na sjednici odbora SD-a Glavnog grada, u utorak, rekao da politička scena Crne Gore posljednjih godina svjedoči afirmaciji, kako je naveo, retrogradnih pojava, mitomaniji i istorijskom revizionizmu i svjesnom urušavanju progresivne supstance društva.

“Zato je u javnom prostoru više nego ikad potrebna ozbiljnost, pristojnost i fokusiranost na brojne društveno-političke i socio-ekonomske izazove, a upravo po tome su prepoznate SD Podgorice na čelu sa Mugošom”, rekao je Šehović.

On je kazao da je ponosan i na činjenicu da se SD na političkoj sceni pokazao kao partija koja je dosljedna programskim principima građanske i evroatlanske Crne Gore.

“Koja baštini kulturu dijaloga i emancipovanog ponašanja; čije su brojne zakonske inicijative usmjerene na zaštitu i poboljšanje standarda građana gotovo jednoglasno usvajane u parlemantu u proteklih par godina”, dodao je Šehović.

On je zahvalio članovima SD-a na nepodijeljenoj podršci naporima da kroz osmišljavane novog modela saradnje sa programski i ideološki sličnim partijama, udruženjima i istaknutim pojedincima, ideju građanske, ekonomski razvijenije, socijalno pravednije i progresivnije Crne Gore znatno ojačaju u državi.

“Razgovori na tu temu se privode kraju, odvijaju se u izuzetno konstruktivnoj i pozitivnoj pozitivnoj atmosferi, jer smo svi svjesni brojnih suštiskih izazova u našoj zemlji i potrebe da zajedno gradimo kredibilnu političku ponudu”, istakao je Šehović.

Mugoša je pohvalio rad odbornika te partije u gradskom parlamentu.

On je, kako je saopšteno iz SD-a, istakao da je u fokusu rada podgoričkog odbora predlaganje konkretnih mjera kako bi Podgorica bila bolje i kvalitetnije mjesto za život svih njenih građanki i građana.

To kako navodi Mugoša, podrazumijeva rješavanje brojnih komunalnih i saobraćajnih izazova u Glavnom gradu, unapređenje poslovnog ambijenta i otvaranje novih radnih mjesta, podrška socijalno ranjivim kategorijama, adekvatniju podršku sportistima i sportskim kolektivima.

On je, kao šef kluba poslanika SD-a u državnom parlamentu, zahvalio na prepoznavanju rezultata i načina djelovanja poslaničkog kluba.

Mugoša je i istakao pozitivne reakcije velikog broja građana na ideju oko saradnje sa programski i ideološki sličnim partijama, udruženjima i istaknutim pojedincima, koja je usmjerena na poboljšanje standarda građana i jačanje temeljnih vrijednosti građanske i evropske Crne Gore.

U saopštenju se navodi da je sjednica podgoričkog odbora SD-a organizovana u okviru aktivnosti obilazaka odbora i razgovora sa članstvom, u kontekstu osmišljavanja novog modela saradnje između srodnih partija i pojedinaca, sa ciljem jačanja socijaldemokratske i generalno građanske misli u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS