Šarec: Politička nestabilnost jedan od najvećih izazova na crnogorskom putu u EU

Podgorica, (MINA) – Politička nestabilnost i unutrašnja previranja mogla bi biti jedan od najvećih izazova na crnogorskom putu evropskih integracija, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marjan Šarec.

On je kazao da se u Crnoj Gori, na polju integracija u Evropsku uniju (EU), do sada mnogo uradilo i da je napredak vidljiv, ali da bi najbolje bilo da pitanja koja djele društvo ne budu na stolu jer je sada najbitnije imati samo jedan politički i opštedruštveni front koji se odnosi na članstvo u Uniji.

Odgovarajući na pitanje šta je glavni izazov za Crnu Goru u narednom periodu, Šarec je rekao da je to sve ono što, na bilo koji način, ometa proces pristupanja EU.

„A to su u najvećoj mjeri moguća politička nestabilnost i unutrašnja previranja“, rekao je Šarec u intervjuu agenciji MINA.

Kako je dodao, uvid u političku situaciju različitih aktera iz Crne Gore dijametralno je suprotan.

„Ali što se tiče budućeg rada, rekao bih – pamet u glavu i nastaviti bez poteza koji ometaju pristupanje i zatvaranje poglavlja“, poručio je Šarec.

Kako je istakao, aktuelna politička situacija, ukoliko se politički akteri ne uhvate u koštac sa njom, mogla bi izmaći kontroli.

„Teško je u ovom momentu reći koliko problemi na političkoj sceni mogu uticati na proces pristupanja EU. Ali, bez sumnje možemo biti sigurni da, ako se politika ne uhvatiti u koštac sa situacijom, ona bi mogla izmaći kontroli“, kazao je Šarec.

On je naglasio da to nije prvi put da Crna Gora nema snage za takve sukobe, posebno uz procese koji se odnose na zatvaranje poglavlja.

„Ja nijesam od onih u EU koji sve gledaju crno i problematično, ali i ja vidim da neke stvari ne idu pravim putem“, poručio je Šarec.

Odgovarajući na pitanje o reformi crnogorskog izbornog zakonodavstva, Šarec je rekao da je to pitanje prepoznato kao jedan od akutnih problema koji treba riješiti.

„Izbori su u demokratijama najvažnija stvar i preko izbora građani mogu uticati na formiranje vlasti. Svaki zastoj loša je poruka evropskim partnerima“, naveo je Šarec.

Upitan da prokomentariše to što je Crna Gora na posljednjoj Međuvladinoj konferenciji sa EU, od planirana četiri, usljed blokade Hrvatske, zatvorila samo tri poglavlja, Šarec je rekao da nije dobro kada se bilateralna pitanja koriste u te svrhe, ali da to ne znači da Crna Gora, kao kandidat za članstvo, ne treba da izbjegava sukobe sa susjedima.

On je kazao da je već jedna zemlja platila veliku cijenu zbog bilateralnih pitanja, podsjećajući na situaciju sa Makedonijom.

„Lično ne volim kad se bilateralna pitanja koriste za potencijalno ucjenjivanje“, rekao je Šarec.

Kako je podsjetio, Slovenija i Hrvatska još uvijek imaju otvoreno pitanje granice zbog hrvatskog nepriznavanja odluke Arbitražnog suda.

„Ali, sve to ne znači da zemlja koja je kandidat za članstvo u Uniji ne treba da izbjegava sukobe sa susjedima. Vraćanje u istoriju ne koristi budućnosti“, poručio je Šarec.

Na pitanje da li očekuje da će doći do hrvatske blokade procesa crnogorskog pristupanja Uniji, Šarec je rekao da se nada da do toga neće doći jer, kako je naveo, ima onih u Uniji koji bi to mogli iskoristiti kao alibi da do proširenja ne dođe.

„Nadam se da do toga neće doći, jer ima onih u EU koji vide stvari drugačije, i koji bi mogli to iskoristiti za alibi da do proširenja ne dođe“, istakao je Šarec.

Upitan da li smatra da je za Crnu Goru izvodljivo da do 2026. godine zatvori sva poglavlja, Šarec je rekao da je, ako ima volje i snage, sve moguće.

Komentarišući usvajanje Rezolucije o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dahau i Mauthauzen odmah nakon dobijanja Izvještaja o ispunjavanju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), kao i otvaranje pitanja penzionisanja sudija Ustavnog suda odmah po zatvaranju tri poglavlja, Šarec je kazao da nije malo onih u EU koji povezuju te događaje.

„Ja sam više puta naglasio da treba pitanja koja djele društvo i izazivaju emocije rješavati pažljivo. A, najbolje bi bilo da ona nijesu na stolu, jer sada je najbitnije imati samo jedan politički i opštedruštveni front“, kazao je Šarec.

Taj jedan front je, kako je naglasio, ulazak u EU.

Šarec nije želio da komentariše postojanje eventualnih stranih uticaja u Crnoj Gori kada se govori o tim pitanjima, ali je naglasio da svaki političar jedne države treba da služi svojim građanima i njihovom interesu.

„A vjerujte mi, interes građana Crne Gore je dobra ekonomija, slobodan prelaz granica, zajednička tarifa mobilne telefonije, gradnja infrastrukture evropskim sredstvima. Ko ne bude služio tim interesima, istorija će ga kazniti. Ne bi bilo to prvi put na Balkanu“, zaključio je Šarec.

