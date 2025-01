Šarec: Ključno da građani osjećaju povjerenje u institucije

Podgorica, (MINA) – Posvećenost Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) reformama uliva povjerenje u uspješan nastavak evropskog puta, kazao je stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec, dodajući da je ključno da građani osjećaju povjerenje u institucije.

Iz MUP-a je saopšteno da se sa Šarecom sastao resorni ministar Danilo Šaranović i da je sastanku prisustvovao i vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

Navodi se da je Šarec pohvalio posvećenost Crne Gore evropskim integracijama i postignute rezultatima MUP-a u toj oblasti.

On je naglasio da je protekla godina obilježena značajnim napretkom.

„Vaša posvećenost reformama uliva povjerenje u uspješan nastavak evropskog puta. Ključno je da građani osjećaju povjerenje u svoje institucije“, rekao je Šarec.

On je poručio da je EU tu da pruži ne samo podršku, već i dodatne resurse kako bi proces integracija bio što efikasniji i brži, a institucije postajale snažnije.

„Šaranović je izrazio zadovoljstvo što se sa najviših evropskih instanci prepoznaju rezultati u borbi protiv kriminala, sa fokusom na organizovani kriminal“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je istaknut značajan doprinos MUP-a u dobijanju Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), ali i najbolja dosadašnja ocjena iz Izvještaja Evropske komisije o napretku u poglavljima 23 i 24.

Iz MUP-a su u saopštenju naveli da je, uprkos zahtjevnim okolnostima, menadžment tog resora uspješno zatvorio 14 privremenih mjerila iz Poglavlja 24.

„Sagovornici su konstatovali posvećenost MUP-a postizanju punog integriteta policije, kroz kontrolu imovine i životnog stila policijskih službenika, uspostavljanja sistema jasne odgovornosti za propuste i zloupotrebu ovlašćenja, što je preduslov za podizanja povjerenja javnosti u rad policije“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da su sagovornicirazgovarali i o rezultatima na polju borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, kao i o jačanju granica i kapaciteta u suzbijanju ilegalnih migracija.

„Takođe, riječi je bilo i o snaženju kapaciteta Uprave policije, kroz nedavno raspisani javni poziv za prijem novih policijskih službenika, kao i o naporima koje MUP ulaže na jačanju materijalno – tehničkih kapaciteta policije“, dodaje se u saopštenju.

Šćepanović je poručio da policija ostaje posvećena jačanju povjerenja građana.

Prema njegovim riječima, izgradnja povjerenja nije samo cilj, već i stalni proces koji zahtijeva transparentnost, odgovornost i rezultate koje građani mogu prepoznati i osjetiti u svakodnevnom životu.

„Vrijeme i mjerljivi rezultati pokazaće da je ovo policija koja dosljedno radi u službi svih građana Crne Gore”, rekao je Šćepanović.

U saopštenju se navodi da MUP ostaje u potpunosti posvećen evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i da otvoreni dijalog i transparentnost ostaju temelji njihovog djelovanja.

„Beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, uz jačanje bezbjednosnih kapaciteta, ključni su stubovi na kojima gradimo povjerenje građana i ostvarujemo viziju evropske Crne Gore“, rekli su iz MUP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS