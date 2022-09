Šaranović: Poništavanje svih prevarnih odluka nužno za reset

Podgorica, (MINA) – Poništavanje svih prevarnih odluka koje su predstavljale izdaju 30. avgusta nužna je pretpostavka za reset i uvažavanje narodne pobjede, naveo je poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović.

Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović pitao je kako je moguće resetovati odnose stare parlamentarne većine ako sjutra bude smijenjena predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

“Abazović kaže da ne može da prihvati da neće da prave Vladu oni koji su srušili prethodnu, odnosno u prevodu da ima onih koji neće da prekrajaju 30. avgust i prave koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS)”, kazao je Šaranović.

On je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je to Abazoviću strano, jer on “polazi od sebe i misli da su svi kao on”.

Kako je dodao, Građanski pokret URA je u februaru govorio da treba srušiti tadašnjeg predsjednika Skupštine Aleksu Bečića da bi mogli da se resetuju odnosi, a njihov lider se sada iščuđava kako se mogu resetovati odnosi ako se sruši Đurović, “koja je proizvod DPS-SNP-URA nelegitimne i prevarantske većine”.

“Naravno da je poništavanje svih prevarnih odluka koje su predstavljale izdaju 30. avgusta nužna pretpostavka za reset i uvažavanje velike narodne pobjede”, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS