Šaranović: Ne postoji objektivna i subjektivna odgovornost

Podgorica, (MINA) – Monstruozni zločin na Cetinju bilo je nemoguće spriječiti, imajući u vidu njegovu iracionalnost i nepredvidivost, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, navodeći da se kroz institut moralne odgovornosti “skidaju političke glave onima koji nijesu krivi”.

Šaranović je u emisiji „Nedjelja u retrovizoru“ na Televiziji Vijesti, odgovarajući na pitanje da li je pomislio da podnese ostavku kao moralan čin, kazao da „ovdje ne postoje objektivna i subjektivna odgovornost“.

„Ako nema objektivne i subjektivne odgvornosti, onda se traži moralna odgovornost. I to od mene traži čovjek čija je najveća zaostavština tokom 30 godina 711 ubijenih, 84 nerasvijetljena ubistva… Mislim na Mila Đukanovića“, rekao je Šaranović.

Komentarišući večerašnji protest u Podgorici, sa kojeg je zatražena njegova ostavka, on je kazao da „svako ima pravo da protestuje, za to smo se borili“.

On je rekao da odgovornost osjeća 24 sata dnevno, ali da je jedini ministar unutrašnjih poslova koji je na poziciji 14 mjeseci imao direktora policije „kojem niko nije vjerovao“.

“Ovdje se kroz institut moralne odgovornosti skidaju političke glave onima koji nijesu krivi ništa. Ja sam jedan od rijetkih ministara koji se izborio da na čelo policije dođe neko ko nije političar ili kriminalac”, naveo je Šaranović.

