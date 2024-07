Saradnja sa UNHCR-om doprinosi unapređenju sistema zaštite raseljenih osoba

Podgorica, (MINA) – Intenzivna saradnja Crne Gore sa UNHCR-om doprinosi unapređenju sistema zaštite raseljenih osoba, tražioca azila i migranata, ocijenjenili su ministar vanjskih poslova Filip Ivanović i odlazeći šef Kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori Žan Iv Bušardi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović je danas primio Bušardija u oproštajnu posjetu.

“Sagovornici su ocijenili da intenzivna saradnja sa UNHCR-om značajno doprinosi unapređenju sistema zaštite raseljenih lica, tražioca azila i migranata”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ivanović i Bušardi su se saglasili i da Crna Gora u kontinuitetu pokazuje otvorenost i solidarnost u postupanju prema izbjeglicama i pružanju humanitarne pomoći.

“Kao i posvećenost sveukupnoj saradnji sa UN agencijama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku ocijenjeno i da su programi i aktivnosti koji se realizuju u saradnji sa UN-om u Crnoj Gori u značajnom dijelu komplementarni sa reformama iz evropske agende.

“Što doprinosi i napretku Crne Gore na putu ka ostvarenju ključnog vanjskopolitičkog prioriteta, članstva u Evropskoj uniji”, zaključuje se u saopštenju.

