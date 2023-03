Sančez uputio pismo podrške Đukanoviću

Podgorica, (MINA) – Španski premijer i predsjednik Socijalističke internacionale Pedro Sančez uputio je pismo podrške lideru Demokratske partije socijalista (DPS) i kandidatu te stranke na predsjedničkim izborima, Milu Đukanoviću.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Sančez je u pismu naveo da kao predsjednik Socijalističke internacionale, izražava punu podršku sestrinskoj partiji DPS.

On je poželio uspjeh na predstojećim predsjedničkim izborima Đukanoviću.

“U našoj političkoj porodici prepoznat je značaj vizije vaše partije i njenog lidera Đukanovića koji je u prethodnom periodu sačuvao Crnu Goru od rata, postigao nezavisnost Crne Gore i okrenuo je ka zapadnom kursu, ka Evropskoj uniji (EU) i NATO integracijama”, kazao je Sančez.

Kako je naveo, jasno je da su ovi izbori prekretnica za budući put Crne Gore.

“Vjerujem da će građani Crne Gore na ovim izborima prepoznati da samo politike bazirane na univerzalnim socijaldemokratskim vrijednostima, mira, demokratije i jednakosti mogu biti uspješne za vašu zemlju”, kazao je Sančez.

Prema riječima Sančeza, to je prilika da se stvore uslovi da se Crna Gora vrati na put evropskih integracija i ekonomskog napretka.

“Takođe, to će biti dodatni impuls i za Zapadni Balkan i za EU da prepoznaju značaj mira i stabilnosti u društvima regiona, što bi dalo doprinos čitavoj Evropi,” navodi se u pismu Sančeza.

Iz DPS su naveli da je Socijalistička internacionala najveća globalna organizacija koja okuplja socijalističke i socijaldemokratske partije iz čitavog svijeta, a Sančez je izabran za njenog predsjednika u novembru prošle godine na kongresu u Madridu.

