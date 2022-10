Samo vladavina prava može učiniti Crnu Goru uspješnom evropskom pričom

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru uspješnom evropskom pričom mogu učiniti samo vladavina prava, puno poštovanje Ustava i zakona države, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je danas sa kopredsjedavajućim Zelenih Evrope Tomasom Vajsom obišao Luku Bar.

Abazović je kazao da su izuzetno ponosni na rezultate koji su postignuti.

Kako je kazao, naravno da ima još problema i da se ne mogu sve kriminalne veze i sve kriminalne aktivnosti suzbiti odjednom.

“Ali ono što je urađeno u prethodnom periodu zaista govori da Crna Gora ima ekstremno velike korake naprijed kada je u pitanju borba protiv šverca cigareta, kokaina i stvaranje drugačijeg imidža od onog da smo švercerska država”, rekao je Abazović.

Abazović je naveo da je to jako važno za proces evropskih integracija.

“Samo vladavina prava, samo jednake šanse za sve, samo puno poštovanje Ustava i zakona države, može Crnu Goru učiniti uspješnom evropskom pričom. Mi u to vjerujemo i daćemo sve napore da se naša zemlja što prije zasluženo nađe u EU”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS