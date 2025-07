Raspisan treći tender za projekat žičare do Cetinja

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje treći put je objavila poziv za izradu idejnog rješenja izgradnje druge faze žičare Kuk – Ivanova korita – Cetinje, jer se na prethodne niko nije javio.

Tender, treći po redu, raspisan je 3. jula, a novi rok za dostavljanje ponuda za izradu idejnog rješenja ističe danas u devet sati, pišu Vijesti.

Cijena je ostala ista do 15 hiljada EUR bez uračunatog PDV-a, a list navodi da su i prethodna dva neuspjela tendera trajala po pet dana.

Žičara Kotor – Lovćen otvorena je za komercijalnu vožnju sredinom avgusta 2023. godine. Trasa žičare polazi od mjesta Dub kod Kotora, a završava na lokaciji Kuk na planini Lovćen, na 1,35 hiljada metara nadmorske visine.

Žičara ima 48 gondola, a vrijeme putovanja u oba smjera traje 22 minuta. Postojeću žičaru je izgradio i od tada je koristi konzorcijum Leitner – Novi Volvox.

Od tada se najavljuje njeno produženje do Ivanovih korita i samog Cetinja. Prema studiji iz prošle godine izgradnja ove žičare koštala bi 58,3 miliona eura sa PDV-om, dok je zaključak da bi ta investicija bila isplativa i održiva.

Premijer Milojko Spajić i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković imali su početkom maja prošle godine sastanak, gdje je jedna od tema bila nastavak gradnja žičare. Tada je, između ostalog, saopšteno “da bi već u junu prošle godine mogli biti stvoreni uslovi da se sredstva za žičaru predvide iz budžeta”.

Te stavke nije bilo u kasnijem rebalansu budžeta za prošlu godinu, dok je u kapitalnom budžetu države za ovu godinu predviđena suma od 200 hiljada EUR za pripremu dokumentacije za izgradnju.

Plan koji su gradonačelnik i premijer tada predstavili bio je da žičara od Kuka do Cetinja bude završena do proslave 20 godina od nezavisnosti u maju naredne godine.

Spajić je na proljećnom sastanku sa Đuraškovićem istakao da je to jako dobar projekat koji će imati punu podršku Vlade i da će novac za izgradnju biti opredijeljen iz kapitalnog budžeta.

“Tokom sastanka je naglašeno da je ovo najvažnija investicija u ovom momentu za Cetinje i da je realno očekivati da bi radovi mogli biti završeni do proslave 20 godina od obnove nezavisnosti”, saopšteno je iz Vlade u maju prošle godine.

Iz Ministarstva finansija su naknadno saopštili da projekta nije bilo u rebalansu budžeta za prošlu godinu, jer je Prijestonica Cetinje nakon kompletiranja tehničku dokumentaciju dostavila sredinom avgusta te godine, kada je Vlada već bila usvojila predlog rebalansa budžeta i poslala ga Skupštini na dalje razmatranje i usvajanje.

Prema Vladinom koncesionom aktu, za realizaciju projekta žičare Kotor-Cetinje iz 2015. godine, trasa žičare je podijeljena u tri dijela sa četiri određene lokacije terminala – Dub, Kuk (međustanica), Ivanova korita (međustanica) i Cetinje, ukupne dužine od oko 15 kilometara.

