Ruska agresija postavila pristupanje regiona EU kao najtemeljnije geopolitičko pitanje

Podgorica, (MINA) – Ruska agresija je uništila prethodnu bezbjednosnu arhitekturu u Evropi, ali je postavila pristupanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji (EU) kao najtemeljnije geopolitičko pitanje, poručio je ministar vanjskih poslova Poljske Zbignjev Rau.

Rau, koji u boravi u Crnoj Gori u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-om, je tokom razgovora sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, rekao da je fundamentalni izazov održati OEBS u uslovima agresije

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika Crne Gore, Rau je poručio da je njegova zemlja iskreni partner Crnoj Gori i blizak saradnik i partner u NATO-u, napominjući da je vidljivo isprepletana pozicija u Alijansi i važnost pristupanja EU.

“To je najprirodniji naredni korak u obezbjeđivanju stabilnosti i prosperiteta ovog regiona”, poručio je Rau.

On je, uz saglasnost za potrebu odlučne politike proširenja EU, iskazao zadovoljstvo što OEBS može da pomogne Crnoj Gori u ispunjavanju njenih obaveza, visoko cijeneći blisku i dugu saradnju sa Misijom u Crnoj Gori.

“Rau je pohvalio smjelu reformsku agendu naše zemlje koja vodi ka vladavini prava i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i pluralističko i aktivno djelovanje crnogorskog civilnog društva uz ocjenu da je Crna Gora na pravom putu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, on je poručio da će OEBS pomoći Crnoj Gori u savladavanju svih izazova.

Đukanović je zahvalio za pažnju koju OEBS i Rau lično posvećuju Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana, naročito imajući u vidu komplikovanu agendu te organizacije i Poljske kao zemlje susjeda Ukrajini, gdje se, kako je rekao, događa najgora agresija u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

On je ukazao na stratešku važnost integracije Zapadnog Balkana u EU kao uslova za stabilnost regiona ali i geopolitičku investiciju u evropsku stabilnost.

Kako je saopšteno, Đukanović je ponovio neophodnost jedne i jednoznačne evropske poruke Zapadnom Balkanu – da sve zemlje tog regiona imaju svoje mjesto u EU i da će ga zauzeti kada ostvare reforme i dostignu standarde.

On je podsjetio da je OEBS prva organizacija kojoj je Crna Gora pristupila nakon obnove nezavisnosti.

“Zahvaljujući saradnji sa OEBS-om Crna Gora je ostvarila i ključne pomake ka EU”, kazao je Đukanović.

On je visoko ocijenio doprinos misija OEBS-a stabilnosti i prosperitetu regiona i snažno podržao aktivnosti koje ta organizacija preduzima na uspostavljanju povjerenja i zaustavljanju rata u Ukrajini.

“Đukanovć je zaključio da ćemo i dalje biti odgovoran partner međunarodnih organizacija i iskren prijatelj Poljske”, rekli su iz Službe za informisanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS